"Она 5-6 летняя, а я ей контрольный в голову": "вагнеровцы" признались в кровавых преступлениях в Украине (видео)

Завербованные зеки в ЧВК "Вагнер" безжалостно убивали детей

Заключенные, служившие в рядах наемников ЧВК "Вагнер", детально рассказали о том, как убивали детей и подростков на украинской земле.

О зверствах они признались в интервью проекту Gulagu.net.

О массовых убийствах детей и мирных граждан рассказали экс-командиры подразделений ЧВК "Вагнер" Азамат Улдаров и Алексей Савичев, которые были помилованы владимиром путиным для поездки на войну.

Со слов Улдарова, ему был дан приказ "зачистить уничтожить всех" во время штурма Соледара, когда в районе украинского города высадили около 150 наемников.

"Мы шли и убивали всех. Были женщины, мужчины, пенсионеры, дети… Ребенку было 5−6 лет, она визжит, а я сделал контрольный. Была команда зачистить всех", — признался оккупант.

Дальше он вспомнил, как в Бахмуте ему дали команду зачистить подвал, где находилось около 300-400 человек, среди которых примерно 40 детей.

"Мне сказали, не выпустить никого. Я выполнил команду. Я положил там всех со своей группой, мы всех оставили там. Это был девятиэтажный дом и целый подвал, а также первый и второй этаж были забиты людьми и заминированы. Я тогда дал команду — "обнулить" всех", — добавил Улдаров.

Также он признался о множестве казней, которые проводились при помощи ножа и кувалды. По словам наемника, это были любимые средства казни у главаря ЧВК "Вагнер" евгения пригожина. Всего на глазах Улдарова казнили более 20 человек, большая часть из которых — "чвкшники".

В свою очередь Савичев рассказал, что после обмена пленными в феврале офицеры приказали наемникам уничтожить всех, кто старше 15 лет, в районе Бахмута.

"Сказали — расстреливать без слов. Было расстреляно 20-24 человека, из них человек 10-15-летние и 17-летние подростки. Есть приказ — зачистить дом. Кто там был — неважно", — вспоминает наемник и добавил, что расстреливать могли даже за татуировки.

Также он признался, что ЧВК "Вагнер" никогда никого не брали в плен, так как этим занимаются военнослужащие минобороны РФ.

Савичев добавил, что за невыполнение приказов, в том числе за отказ расстреливать мирных жителей, наемников также сразу казнили. Еще им была гарантирована казнь за общение с журналистами.

Признался наемник и в том, что наемники ЧВК "Вагнер" не стеснялись убивать и своих сослуживцев. Он вспомнил эпизод, когда бросил гранату в ров, где были живые и мертвые оккупанты.

"Во рву было человек 60 точно было. Люди дышали, но никто не кричал. Сколько людей дышало, сказать не могу. Мне был приказ — прийти, взорвать и поджечь… Я просто увидел там своих, доложил командиру, он мне сказал, что это уже не наши. Я просто выполнил приказ", — рассказал он.

Ранее "Телеграф" писал, что ЧВК "Вагнер" находится под санкциями Евросоюза и Японии, а в США наемников признали международной преступной группировкой.