Уходит в историю: пригожин пожаловался на "кастрацию" ЧВК "Вагнера"

Высказывания главаря бандформирования могут быть вызваны появлением "конкурентов" на "рынке" чвк

Постоянно жалующийся на плохое снабжение боеприпасами главарь наемников из чвк "вагнера" евгений пригожин заявил, что созданная им банда садистов и убийц может перестать существовать "через какой-то короткий промежуток времени".

Об этом он поплакался в интервью семену пегову, одному из так называемых "военкоров", которые брызжут ненавистью к Украине.

"На сегодняшний день мы приходим к тому, что ЧВК "Вагнер" заканчивается, и ЧВК "Вагнер" через какой-то короткий промежуток времени перестанет существовать. Мы отойдем в историю, ничего страшного, так бывает", — сказал пригожин.

Он снова упомянул отсутствие боеприпасов у "вагнеровцев" и добавил, что в российских министерствах "кастрируют" тех, кто хочет и может воевать и что война не позволяет плести интриги.

Впрочем, нытье пригожина может оказаться всего лишь очередным обманным маневром, при помощи которого он пытается запутать своих соперников. Ведь не секрет, что большая часть чвк "вагнер" осталась в Африке, где эта шайка проводит гораздо более успешную "коммерческую деятельность", чем "штурмы посадок на Донбассе".

Об этом написал в соцсети глава центра политических студий Ярослава Божко.

В качестве же соперников людей пригожина вполне могут выступать участники другого бандформирования — ЧВК "Поток", сформированной Газпромом на базе 16 бригады спецназовцев минобороны рф.

"У Газпрома ресурсы точно побольше, чем у Пригожина. И в перспективе любых силовых и полусиловых переделов в РФ, "новой опричнины", для Газпрома действительно наличие собственной силовой группы будет иметь решающий статус для выживания. Первый боец ЧВК "Поток" уже был взят в плен украинскими военными на днях, а значит, структура уже находится на фронте", — считает эксперт.

Характерно, что во многом "потоковцы" действуют методами, схожими с "вагнеровцами". К примеру, недавно они записали обращение к путину, где заявили о том, что вагнеровцы угрожали им расстрелом – чем не повторение хода с обращением пригожинцев к шойгу?

"Конечно, на жалобы бойцов обращают немного внимания в рф. Впрочем, на жалобы лиц приближенных к Газпрому все же обращают ее гораздо больше", — считает Ярослав Божко.

Эксперт уверен, что подобные корпоративные армии — новая реальность для рф, у которой гораздо больше способностей пережить саму конструкцию государства, "поскольку тесная спайка "деньги-медийка-силовые формирования" действует значительно лучше, чем у классической армии".

Напомним, что наряду с "пусканием соплей" относительно нехватки снарядов и пуль пригожин пытается использовать и практику "устрашения": так, недавно он заявил, что его зеки якобы больше не будут брать в плен украинских защитников. А станут "убивать всех на поле боя". Какого эффекта он хотел добиться своим высказыванием, не совсем понятно – ведь вряд ли кто сомневался в том, что его бандиты – настоящие звери, которым не впервой выяснять отношения при помощи кувалды.