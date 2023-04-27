Укр

пригожин снова пожаловался на снабжение своих боевиков

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публикации
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Автор
пригожин высказался по поводу ожидаемого наступления ВСУ Новость обновлена 27 апреля 2023, 09:18
пригожин высказался по поводу ожидаемого наступления ВСУ. Фото росСМИ

пригожин пожаловался на будущее наступление ВСУ

Главарь наемников из ЧВК "Вагнера" евгений пригожин высказался по поводу ожидаемого наступления ВСУ и пожаловался, что его наемникам не хватает вооружения.

Как сообщает пресс-служба пригожина, в рф царит "измена", а наступление ВСУ является неизбежным.

"Я считаю, сегодня совершается преступление перед россией и перед российским народом. Наступление украинцев неизбежно, идет измена внутри российской федерации. Нам не дают выстраивать оборону и наступать дальше", — заявил главарь наемников.

По словам оккупанта, из-за нехватки снарядов на поле боя погибает больше добровольцев.

"Те уроды, которые принимают решение [о выдаче боеприпасов], должны ответить перед матерями погибших. Потому что вместо одного погибает сразу несколько человек. Должен погибнуть один во время штурма, погибает пять — потому что нет снарядов. Все фамилии, имена этих негодяев — на листочке. Придет время и русский народ задаст этот вопрос. И я на него отвечу с уверенностью", — сказал он.

Напомним, генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал "Телеграфу" о том, какое оружие сыграет главную роль в контрнаступлении ВСУ.

Теги:
#Война #Евгений Пригожин #ЧВК Вагнера