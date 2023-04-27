Враг постепенно продвигается в Бахмуте и под Авдеевкой: свежие карты боев в Украине
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Самые активные бои продолжаются в Марьинке и Бахмуте
Лидер вагнеровцев считает, что Украина пойдет на контрнаступление в Бахмуте, который важен в линии обороны от рф, с улучшением погодных условий. Называют дату 9 мая, считая, что именно к тому времени погода стабилизируется, а также снова используя символизм дат, связанных со Второй мировой.
В то же время россияне продолжают продвигаться в Бахмуте. Об этом рассказывает Институт изучения войны, отмечая также продвижение к северу от Авдеевки.
Генштаб сообщает, что враг сосредоточился на наступлении на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском направлениях. Отражены 54 попытки прорваться.
Восток Украины
В Харьковской области враг продолжает окапываться и оборудовать позиции, но в целом по Купянскому и Лиманскому направлению оккупанты не наступали уже некоторое время, однако усиливают артиллерийский огонь. Российские источники продолжают заявлять о боях, более того — о своем продвижении, в частности на восточной окраине Спирного.
Атака на Бахмут продолжается. Враг продвинулся в западном Бахмуте. По приблизительным оценкам аналитиков под контролем россиян – до 85% города. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия к северо-западу от Бахмута в районе Орехово-Васильевки (10 км) и к западу от Бахмута вблизи Ивановского (5 км).
На Авдеевском направлении враг наступал у Авдеевки, Северного и Первомайского. Аналитики считают, что врагу удалось продвинуться севернее Авдеевки, примерно в 10 км севернее. Враг также мог продвинуться западнее Новобахмутовки и оттеснили украинские силы от трассы. На Марьинском направлении враг продолжает атаковать Марьинку.
Юг Украины
Ситуация на юге Украины беспокоит российских блоггеров, продолжающих спорить об активности украинских войск. Между тем ВСУ продолжает наносить удары по составам и сосредоточениям врага. Россияне также опрокинули из оккупированного Крыма технику, это может быть связано с наступательной операцией в Донецкой области или в целом с подготовкой к украинскому контрнаступлению.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в результате больших потерь проблема с обеспечением солдатами возникла даже в российских элитных подразделениях. Враг продолжает атаковать издалека, применяя ракеты. Ночью враг ударил по многоэтажке в Николаеве, есть погибшие и пострадавшие.