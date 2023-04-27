Враг постепенно продвигается в Бахмуте и под Авдеевкой: свежие карты боев в Украине

Самые активные бои продолжаются в Марьинке и Бахмуте

Лидер вагнеровцев считает, что Украина пойдет на контрнаступление в Бахмуте, который важен в линии обороны от рф, с улучшением погодных условий. Называют дату 9 мая, считая, что именно к тому времени погода стабилизируется, а также снова используя символизм дат, связанных со Второй мировой.

В то же время россияне продолжают продвигаться в Бахмуте. Об этом рассказывает Институт изучения войны, отмечая также продвижение к северу от Авдеевки.

Генштаб сообщает, что враг сосредоточился на наступлении на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском направлениях. Отражены 54 попытки прорваться.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

В Харьковской области враг продолжает окапываться и оборудовать позиции, но в целом по Купянскому и Лиманскому направлению оккупанты не наступали уже некоторое время, однако усиливают артиллерийский огонь. Российские источники продолжают заявлять о боях, более того — о своем продвижении, в частности на восточной окраине Спирного.

Карта боевых действий в Луганской области

Атака на Бахмут продолжается. Враг продвинулся в западном Бахмуте. По приблизительным оценкам аналитиков под контролем россиян – до 85% города. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия к северо-западу от Бахмута в районе Орехово-Васильевки (10 км) и к западу от Бахмута вблизи Ивановского (5 км).

Карта боевых действий в Бахмуте

На Авдеевском направлении враг наступал у Авдеевки, Северного и Первомайского. Аналитики считают, что врагу удалось продвинуться севернее Авдеевки, примерно в 10 км севернее. Враг также мог продвинуться западнее Новобахмутовки и оттеснили украинские силы от трассы. На Марьинском направлении враг продолжает атаковать Марьинку.

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

Ситуация на юге Украины беспокоит российских блоггеров, продолжающих спорить об активности украинских войск. Между тем ВСУ продолжает наносить удары по составам и сосредоточениям врага. Россияне также опрокинули из оккупированного Крыма технику, это может быть связано с наступательной операцией в Донецкой области или в целом с подготовкой к украинскому контрнаступлению.

Линия фронта в Запорожской области

Линия фронта в Херсонской области

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в результате больших потерь проблема с обеспечением солдатами возникла даже в российских элитных подразделениях. Враг продолжает атаковать издалека, применяя ракеты. Ночью враг ударил по многоэтажке в Николаеве, есть погибшие и пострадавшие.