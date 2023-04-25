Зачем ВСУ удерживают Бахмут: командующий сухопутных войск Сырский назвал пять причин

Если оккупанты захватят Бахмут, то у ВСУ могут возникнуть серьезные трудности

Несмотря на ежедневные заявления врага о том, что город якобы взят, бои в Бахмуте продолжаются и ВСУ даже проводят атаки в отдельных местах. Дальнейшее удержание позиций в городе имеет важное значение с военной точки зрения для обороны Украины.

Об этом в интервью "Интерфакс" рассказал командующий Сухопутных войски и восточной группировкой ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. По его словам, Бахмут — это важный населенный пункт не только для украинцев, но и для россиян.

На протяжении больше полугода украинские воины на Бахмутском направлении сдерживают наступление врага, не давая ему расширить линию фронта. Кроме того, именно в боях за Бахмут уничтожается большое количество российских солдат, в том числе из ЧВК "Вагнер", и техники.

Союзники неоднократно предлагали Украине сдать Бахмут и отступить, но, по словам Сырского, этот город важен по нескольким причинам:

Бахмут — это важный узел обороны. До тех пор, пока он находится под контролем ВСУ, у украинской группировки войск на Донецком направлении устойчивая оборона.

Город является удачно расположенной природной крепостью. Он расположен на холмах, а вокруг реки, а это создает благоприятные условия для обороны.

Развитая инфраструктура на левом берегу и наличие плотной застройки играет на руку в обороне украинским войскам.

Оккупантам приходится прибегать к специфическим видам боевых действий, чтобы наступать в городе. Это создает ряд трудностей для врага, который привык к условиям лесостепи.

Кроме этого, захват Бахмута россиянами создаст риски для тыловых подразделений Сил обороны Украины.

"Бахмут является частью Константиновско-Краматорской агломерации, содержание которой исключает выход противника во фланг и тыл группировок наших войск на Лисичанском и Донецком направлениях", — резюмировал генерал-полковник Александр Сырский.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Бахмут остается единственным место, где враг имеет определенный тактический успех. По словам Кирилла Буданова, из-за отсутствия успеха на других направлениях пропагандисты раздувают тему Бахмута.