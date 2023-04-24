"Не только обороняемся": Сырский о важном моменте боев за Бахмут

Российские военные терпят большие неудачи, но не оставляют попыток захватить Бахмут

Ситуация на Бахмутском направлении остается напряженной. Российские оккупанты пытаются проводить наступательные действия и терпят неудачи. На Лиманском направлении попытки прорыва обороны обернулись для врага очередным фиаско и теперь они вынуждены перегруппировать свои подразделения.

Об этом сообщил командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский, который работает этих двух направлениях, пишет Telegram-канал Military Media Center.

"После ряда неудачных попыток прорвать нашу оборону на Лиманском направлении враг понес значительные потери и был вынужден перегруппировать свои подразделения. На Бахмутском направлении ситуация остается напряженной. Идут тяжелые бои. В нескольких пригородных населенных пунктах Бахмута наступательные действия врага потерпели неудачу", — сказал он.

По словам Сырского, захватчики по-прежнему пытаются захватить Бахмут и используют для этого все возможные силы и средства вплоть до тотального разрушения города.

"Наши бойцы совершают в Бахмуте не только оборонительные действия, но и активно контратакуют. Это дает нам возможность в течение нескольких месяцев сдерживать наступление врага и не увеличивать фронт на этом направлении, уничтожать его лучшие подразделения и выигрывать время", — подчеркнул командующий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, на каких направлениях пытаются атаковать российские оккупанты.