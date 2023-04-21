Укр

Бахмут и не только: Маляр рассказала, где еще россияне пытались атаковать

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публикации
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Маляр рассказала, как идет оборона позиций ВСУ на Донбассе Новость обновлена 21 апреля 2023, 13:22
Маляр рассказала, как идет оборона позиций ВСУ на Донбассе. Фото facebook.com/ganna.maliar, facebook.com/GeneralStaff.ua

Бахмут остается самой горячей точкой на фронте

российские оккупанты не оставляют попыток выбить украинских военных из Бахмута, но при этом продолжают атаковать и на других направлениях.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, на этой неделе враг активизировался еще на двух направлениях — Купянском и Шахтерском.

Также враг продолжает наступления по другим четырем направлениям одновременно — Марьинском, Авдеевском, Лиманском и Бахмутском.

"На большинстве из этих направлений благодаря нашим защитникам врагу не удается продвигаться вперед. Наши воины не только обороняются, но и активно действуют", — уточнила Маляр.

Представительница Минобороны отметила, что попытки врага штурмовать на Купянском и Шахтерском направлениях также были отражены.

В то же время Бахмут остается самой горячей точкой на фронте, заявила Маляр.

"Там сейчас ведутся ожесточенные бои. Противник атакует. Уничтожает дома и сооружения. На отдельных участках кое-где продвигается. Вместе с тем наши мужественные защитники Бахмута совершают как оборонительные действия, так и активные штурмовые. Враг несет неоправданно высокие потери. Ситуация напряженная, но контролируемая. Решения принимаются согласно военной целесообразности", — завершила она.

Ранее "Телеграф" писал о том, каким американский генерал видит приближающееся контрнаступление ВСУ.

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#Россия #Война #ВСУ #Анна Маляр