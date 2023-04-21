Бахмут и не только: Маляр рассказала, где еще россияне пытались атаковать
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Бахмут остается самой горячей точкой на фронте
российские оккупанты не оставляют попыток выбить украинских военных из Бахмута, но при этом продолжают атаковать и на других направлениях.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
По ее словам, на этой неделе враг активизировался еще на двух направлениях — Купянском и Шахтерском.
Также враг продолжает наступления по другим четырем направлениям одновременно — Марьинском, Авдеевском, Лиманском и Бахмутском.
"На большинстве из этих направлений благодаря нашим защитникам врагу не удается продвигаться вперед. Наши воины не только обороняются, но и активно действуют", — уточнила Маляр.
Представительница Минобороны отметила, что попытки врага штурмовать на Купянском и Шахтерском направлениях также были отражены.
В то же время Бахмут остается самой горячей точкой на фронте, заявила Маляр.
"Там сейчас ведутся ожесточенные бои. Противник атакует. Уничтожает дома и сооружения. На отдельных участках кое-где продвигается. Вместе с тем наши мужественные защитники Бахмута совершают как оборонительные действия, так и активные штурмовые. Враг несет неоправданно высокие потери. Ситуация напряженная, но контролируемая. Решения принимаются согласно военной целесообразности", — завершила она.
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