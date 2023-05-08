День победы выходной, но не 9 мая: новые подробности законопроекта Зеленского

Вместо Дня победы в Украине появится новый праздник

После того, как президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о переносе Дня победы на сайте украинского парламента уже появился текст документа.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на проект Закона, подготовленного Владимиром Зеленским.

Так, в данном законопроекте президент предлагает отменить День победы, который ранее ежегодно отмечался 9 мая. Вместо этого он хочет, чтобы в Украине появится новый праздник — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Он будет отмечаться 8 мая и будет выходным днем.

При этом, стоит отметить, что во время военного положения дополнительных выходных в Украине нет. Отдыхать в новые даты украинцы смогут по завершении боевых действий.

А 9 мая, как уже стало известно ранее, станет днем Европы и будет рабочим днем.

"Ежегодно с завтрашнего дня 9 мая мы будем чтить наше историческое единство — единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм. Единство, которое приближает мир", — сказал тогда Зеленский, сообщая о своем указе.

По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, законопроект хотят принять в ускоренном режиме.

Напомним, ранее мы писали о том, что ко Дню памяти и примирения в сети опубликовали сравнение фото Второй мировой с современной войной.