Повторяется снова: в сети показали параллели современной войны со Второй мировой (фото)

Горе, боль, страдания – это то, что приносит война на украинские земли снова

В Украине ко Дню памяти и примирения, который отмечается 8 мая, сравнили Вторую мировую войну с полномасштабным вторжением россии, начавшемся в 2022 году. В фото обнаружили много похожего.

"Никогда" повторяется "снова" — серию коллажей опубликовал портал Кривого Рога "Свои". В комментарии к фото указано, что пожелания от бабушки мирного неба и слова "только бы войны не было" с 24 февраля 2022 года для украинцев приобрели новое значение.

На фото украинские города — Запорожье, Кривой Рог, Киев, Одесса, разрушенные места в Донецкой области, российский и фашистский танк, дети и взрослые в отчаянии. Война, хоть и прошло почти 80 лет, все еще имеет такое же ужасное лицо.

Киев тогда и сейчас Запорожье тогда и Кривой Рог сейчас Одесса тогда и сейчас

В Генштабе ВСУ напоминают, что Украина чествует память каждого, кто боролся с нацизмом и стал жертвой Второй мировой. "Не меньше заслуживают внимания и памяти и жертв войны: остарбайтеры, дети войны, гражданские, пострадавшие от боевых действий и оккупации их городов и сел. Война – это не только танки, пушки и масштабные бои. Это – судьбы, миллионы маленьких и больших человеческих бед, продолжавшихся годами", — говорится в сообщении.

Горе не имеет временных отличий Дети в войне Враг снова пришел на нашу землю

Между россией и Гитлеровской Германией существует много параллелей. Но мир может изучить горький опыт перед Второй мировой, когда нерешительность международного сообщества поощряла агрессора к преступлениям, напоминают в Генштабе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в призывах российского диктатора владимира путина и его сторонников заметили много схожего с "методичками" фашистов. Совпадение нашли даже в символике, с которой российские войска ворвались в Украину в феврале прошлого года.