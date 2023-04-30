Когда День матери в Украине 2023: календарь важных праздников на май
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В этом месяце будет 8 выходных дней
В Украине продолжает действовать военное положение (до 20 мая), по этой причине ни о никаких дополнительных выходных в честь праздников или сокращенных рабочих днях в этот период не может быть и речи. Однако в последнем месяце весны будет восемь обычных нерабочих выходных.
"Телеграф" рассказывает, сколько рабочих дней ожидается в мае 2023 года и на какие числа выпадают субботы и воскресенья в мае. В календаре обозначены профессиональные, церковные и международные праздничные даты. Так, в мае у украинцев будет 23 рабочих дня.
Выходные в мае-2023 в Украине
Выходные дни: 6-7, 13-14, 20-21, 27-28 мая.
Рабочие дни: 1-5, 8-12, 15-19, 22-26, 29-31 мая.
Дополнительные выходные: нет.
Сокращенные рабочие дни: нет.
Праздники в мае-2023 в Украине
1 мая — Международный день труда.
3 мая — Всемирный день свободы печати.
7 мая — День радио.
8 мая — День памяти и примирения в Украине, Международный день Красного Креста.
9 мая — День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, Международный день Европы.
12 мая — Всемирный день медицинских сестер.
14 мая — День матери в Украине.
15 мая — Международный день семей.
18 мая — Международный день музеев.
20 мая — День Европы, День науки, День банковских работников, Всемирный день метролога, Всемирный день травматолога.
21 мая — День памяти жертв политических репрессий, День молодежных и детских общественных организаций, Всеукраинский день работников культуры.
23 мая — День морской пехоты Украины, Праздник Героев.
24 мая — День славянской письменности и культуры.
25 мая — День филолога.
27 мая — День работников издательств, полиграфии и книгораспространения.
28 мая — День Киева.
29 мая — Международный день миротворцев ООН.
31 мая — Всемирный день без табака.
Напомним, что позади пасхальный цикл, но в мае тоже немало важных дат для христиан восточного обряда. Ранее "Телеграф" рассказывал, какие церковные праздники украинцы отмечают в мае 2023 года.