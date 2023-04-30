Когда День матери в Украине 2023: календарь важных праздников на май

В этом месяце будет 8 выходных дней

В Украине продолжает действовать военное положение (до 20 мая), по этой причине ни о никаких дополнительных выходных в честь праздников или сокращенных рабочих днях в этот период не может быть и речи. Однако в последнем месяце весны будет восемь обычных нерабочих выходных.

"Телеграф" рассказывает, сколько рабочих дней ожидается в мае 2023 года и на какие числа выпадают субботы и воскресенья в мае. В календаре обозначены профессиональные, церковные и международные праздничные даты. Так, в мае у украинцев будет 23 рабочих дня.

Выходные в мае-2023 в Украине

Выходные дни: 6-7, 13-14, 20-21, 27-28 мая.

Рабочие дни: 1-5, 8-12, 15-19, 22-26, 29-31 мая.

Дополнительные выходные: нет.

Сокращенные рабочие дни: нет.

Праздники в мае-2023 в Украине

Выходные и праздники в мае 2023 года

1 мая — Международный день труда.

3 мая — Всемирный день свободы печати.

7 мая — День радио.

8 мая — День памяти и примирения в Украине, Международный день Красного Креста.

9 мая — День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, Международный день Европы.

12 мая — Всемирный день медицинских сестер.

14 мая — День матери в Украине.

15 мая — Международный день семей.

18 мая — Международный день музеев.

20 мая — День Европы, День науки, День банковских работников, Всемирный день метролога, Всемирный день травматолога.

21 мая — День памяти жертв политических репрессий, День молодежных и детских общественных организаций, Всеукраинский день работников культуры.

23 мая — День морской пехоты Украины, Праздник Героев.

24 мая — День славянской письменности и культуры.

25 мая — День филолога.

27 мая — День работников издательств, полиграфии и книгораспространения.

28 мая — День Киева.

29 мая — Международный день миротворцев ООН.

31 мая — Всемирный день без табака.

Напомним, что позади пасхальный цикл, но в мае тоже немало важных дат для христиан восточного обряда. Ранее "Телеграф" рассказывал, какие церковные праздники украинцы отмечают в мае 2023 года.