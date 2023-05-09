Парад в москве: МИД Украины передало "привет" высоким гостям путина

В Украине отреагировали на парад победы в Москве и сделали неприятное заявление для его гостей

На параде в Москве, который состоялся сегодня, 9 мая, в честь годовщины Дня победы над фашистской Германией, присутствовали иностранные лидеры. Российский президент перед главами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Армении и Узбекистана попытался снова оправдать убийства украинцев, тем самым сделав их соучастниками своих преступлений.

В МИД Украины отреагировали на это и заявили, что визит иностранных президентов будет расценен как аморальный и недружественный шаг по отношению к нашей стране. Большой вклад в победу над фашистами внесли наряду с СССР страны Центральной Азии и Кавказа, и сейчас они не заслуживают быть использованными кремлем.

В украинском министерстве иностранных дел напомнили, что в ночь перед парадом на красной площади, российская армия выпустила по Украине 25 крылатых ракет, в том числе 15 по Киеву. А на самом параде владимир путин попытался оправдать попытки убить украинцев, похищения детей и репрессии против населения на захваченных территориях.

Также иностранным лидерам показали военную технику, которая десятый год участвует в "неспровоцированной агрессивной войне россии против Украины". Присутствие президентов на параде в украинском МИД пообещали расценить, как недружественный шаг по отношению нашей страны.

"Рассматриваем участие лидеров указанных иностранных государств в публичном мероприятии наряду с военным преступником, который кичится развязыванием войны в Европе в масштабах, неведомых со времен Второй мировой войны, как аморальный и недружественный шаг по отношению к Украине, проявление пренебрежения к украинскому народу, который борется за свое выживание и свободу", — сказано в заявлении МИД.

Также в ведомстве напомнили, что народы Центральной Азии и Кавказа внесли неоценимый вклад в победу над нацизмом 78 лет назад. Сегодня же путин использует их в "фальшивом действе, не имеющем ничего общего с подвигом победителей над нацизмом", хотя эти государства не заслуживают такой участи.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что парад в россии 9 мая оказался провальным. Оккупанты смогли вывести на площадь лишь один старенький танк и несколкьо бронеавтомобилей. Зато не показали ни одну "Армату", которой так любят хвалиться в сети.