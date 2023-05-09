Защита путина от дронов? В сети пояснили важный момент парада в москве

путин мог назазывать иностранных лидеров не просто так

На парад к 9 мая в россии иностранных лидеров позвали не просто так. Это может быть связано с недавней атакой по кремлю.

Такое мнение высказал популярный блогер Роман Шрайк.

Он сделал предположение, что иностранные гости могли выступать некой "антитидронной защитой" путина.

"В начале мая к путину собирался приехать только президент Кыргызстана. Но после атаки беспилотников российская дипломатия приложила массу усилий, чтобы на трибунах сидело побольше президентов. Чтобы гипотетическая атака приравнивалась к нападению на лидеров других стран", — считает Шрайк.

Таким образом от атаки дронов 9 мая путина защищали президенты Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, премьер Армении и александр лукашенко.

Напомним, ранее мы писали, что парад на Красной площади в 2023 году у россии получился максимально позорным. Ведь, например, танковая держава наскребла для него всего один танк — и тот Т-34.

Также мы сообщали, что путин на параде испугался хлопка. В момент, когда российский президент после выступления шел с гостями, которые приехали посетить парад, в стороне раздался хлопок. Этот звук заставил диктатора остановить и оглянуться.