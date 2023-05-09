Захист путіна від дронів? У мережі пояснили важливий момент параду у москві

путін міг зазивати іноземних лідерів не просто так

На парад до 9 травня у росії іноземних лідерів покликали не просто так. Це може бути пов’язано з недавньою атакою по кремлю.

Таку думку висловив популярний блогер Роман Шрайк.

Він зробив припущення, що іноземні гості могли виступати "антитидронним захистом" путіна.

"На початку травня до путіна збирався приїхати лише президент Киргизстану. Але після атаки безпілотників російська дипломатія доклала багато зусиль, щоб на трибунах сиділо більше президентів. Щоб гіпотетична атака прирівнювалася до нападу на лідерів інших країн", — вважає Шрайк.

Таким чином, від атаки дронів 9 травня путіна захищали президенти Казахстану, Таджикистану, Киргизстану, Узбекистану, Туркменістану, прем’єр Вірменії та олександр лукашенко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що парад на Червоній площі в 2023 році у росії вийшов максимально ганебним. Адже, наприклад, танкова держава наскребла для нього лише один танк — і той Т-34.

Також ми повідомляли, що путін на параді злякався хлопка. У момент, коли російський президент після виступу йшов із гостями, які приїхали відвідати парад, осторонь пролунав хлопок. Цей звук змусив диктатора зупинитись і озирнутися.