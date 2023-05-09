Атаковали с Каспия: в Воздушных силах рассказали о последствиях ночного ракетного удара

Страна-агрессор отметила День Победы ракетной атакой по Украине

В ночь на "сакральное" 9 мая россияне ударили по территории Украины крылатыми ракетами морского и воздушного базирования. Силы противовоздушной обороны сбили 23 из 25 ракет "Калибр" и Х-101/Х-555, которыми Россия атаковала нашу страну.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

"В общей сложности за две волны обстрела Украины в ночь на 9 мая 2023 года российские оккупанты осуществили пуски 25 крылатых ракет Калибр и Х-101/Х-555. 23 из них уничтожены противовоздушной обороной Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с составляющими Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Уточняется, что около 22:00 8 мая из носителей в Черном море оккупанты выпустили на восточные регионы Украины 8 крылатых ракет "Калибр". Они были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Восток".

Также около 04:00 9 мая россияне совершили пуски 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из – четырех Ту-95мс (район Каспия). Силами и средствами ПВО воздушного командования "Центр" в ходе этой атаки было уничтожено 14 крылатых ракет, еще одну ракету сбили в зоне ответственности воздушного командования "Юг".

Инфографика Воздушных Сил ВС Украины

Как сообщал "Телеграф", 9 мая США объявят о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 1,2 млрд долларов. Он будет направлен на усиление противовоздушной обороны нашей страны, что очень актуально на фоне участившихся ракетных атак рф на Украину.