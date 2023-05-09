Парад у Москві: МЗС України передало "привіт" високим гостям путіна

В Україні відреагували на парад перемоги у Москві та зробили неприємну заяву для його гостей

На параді в Москві, який відбувся сьогодні, 9 травня, на честь річниці Дня перемоги над фашистською Німеччиною були присутні іноземні лідери. Російський президент перед головами Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану, Вірменії та Узбекистану спробував знову виправдати вбивства українців, тим самим зробивши їх учасниками своїх злочинів.

У МЗС України відреагували на це і заявили, що візит іноземних президентів буде розцінений як аморальний та недружній крок щодо нашої країни. Великий внесок у перемогу над фашистами внесли поряд з СРСР країни Центральної Азії та Кавказу, і зараз вони не заслуговують на використання кремлем.

В українському міністерстві закордонних справ нагадали, що в ніч перед парадом на червоній площі російська армія випустила по Україні 25 крилатих ракет, у тому числі 15 по Києву. А на самому параді владимир путін спробував виправдати спроби вбити українців, викрадення дітей та репресії проти населення на захоплених територіях.

Також іноземним лідерам показали військову техніку, яка десятий рік бере участь у "неспровокованій агресивній війні росії проти України". Присутність президентів на параді в українському МЗС пообіцяли розцінити як недружній крок щодо нашої країни.

"Розглядаємо участь лідерів зазначених іноземних держав у публічному заході поряд з військовим злочинцем, який хизується розв’язуванням війни в Європі в масштабах, невідомих з часів Другої світової війни, як аморальний та недружній крок щодо України, прояв зневаги до українського народу, який бореться за своє виживання та свободу", — сказано в заяві МЗС.

Також у відомстві нагадали, що народи Центральної Азії та Кавказу зробили неоціненний внесок у перемогу над нацизмом 78 років тому. Сьогодні ж путін використовує їх у "фальшивому дійстві, що не має нічого спільного з подвигом переможців над нацизмом", хоча ці держави не заслуговують на таку долю.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що парад у росії 9 травня виявився провальним. Окупанти змогли вивести на площу лише один старенький танк і кілька бронеавтомобілів. Проте не показали жодну "Армату", якою так люблять хвалитися в мережі.