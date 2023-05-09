Атакували з Каспію: в Повітряних силах розповіли про наслідки нічного ракетного удару

Країна-агресор "відзначила" День Перемоги ракетною атакою по Україні

У ніч на "сакральне" 9 травня росіяни вдарили по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування. Сили протиповітряної оборони збили 23 з 25 ракет "Калібр" та Х-101/Х-555, якими росія атакувала нашу країну.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

"Загалом за дві хвилі обстрілу України у ніч на 9 травня 2023 року російські окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет Калібр та Х-101/Х-555. 23 із них знищено протиповітряною обороною Повітряних Сил Збройних Сил України, у взаємодії із складовими Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що близько 22:00 8 травня, з носіїв у Чорному морі, окупанти випустили на східні регіони України 8 крилатих ракет "Калібр". Усі вони були знищені силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід".

Також близько 04:00 9 травня росіяни здійснили пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з чотирьох Ту-95мс (район Каспію). Силами та засобами ППО повітряного командування "Центр" у ході цієї атаки було знищено 14 крилатих ракет, ще одну ракету збили у зоні відповідальності повітряного командування "Південь".

Інфографика Повітряних Сил ЗС України

Як повідомляв "Телеграф", 9 травня США оголосять про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 1,2 млрд. доларів. Він буде спрямований на посилення протиповітряної оборони нашої країни, що дуже актуально на тлі ракетних атак Росії на Україну, що почастішали.