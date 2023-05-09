Сакральная дата: утром 9 мая в Киеве раздалось несколько взрывов (фото и видео) — обновлено

Воздушная опасность для украинцев появилась через несколько часов после полуночи

Утро 9 мая, символического для оккупантов праздника — Дня победы во Второй мировой войне, Украина встретила в бомбоубежищах и с общенациональной воздушной тревогой. Особенно внимательными пришлось быть жителям Киева, ведь здесь около 5 утра прогремело несколько взрывов.

Об этом сообщил корреспондент "Телеграфа". Объяснение по поводу громких звуков довольно оперативно предоставили представители Киевской городской военной администрации в Telegram-канале.

Обновление от 6:30. Глава КМВА Сергей Попко назвал утренний обстрел Киева "проявлением настоящего культа "Победобесия" для россиян, пытавшихся оправдать сакральную дату. Главной целью он назвал "попытку убить в этот день как можно больше гражданских".

По его словам, столицу обстреляли с четырех бортов Ту-95МС. Ракеты, выпущенные по Киеву, по предварительным данным имели тип Х-101 (Х-555). Ни одна из них не достигла цели, зато украинские силы ПВО сбили над столицей около полутора десятков целей.

По данным чиновников, в окрестностях столицы, а впоследствии и в самом Киеве успешно отработали средства противовоздушной обороны. Некоторые местные паблики опубликовали даже несколько видео, на которых видны характерные следы в небе. Также очевидцы делятся записями со звуками взрывов, которые им пришлось слышать.

Учитывая сакральность 9 мая для россиян, неудивительно, что некоторые киевляне решили перестраховаться лишний раз, поэтому с самого утра столичный метрополитен принимал гостей — кое-кто спал перед работой, а кто-то караулил, регулярно проверяя новости.

Киевское метро сегодня

Киевляне уже привыкли ходить в метро как к бомбоубежищу

По свежей информации главы КМВА Сергея Попка, вражеские ракеты были сбиты по меньшей мере в Голосеевском и Шевченковском районах Киева. В первом случае из-за обломков снаряда, попавших на территорию частного дома, произошел пожар, во втором — остатки ракеты нашли на проезжей части дороги. Данных о пострадавших пока нет, однако они предварительны, поэтому могут быстро измениться.

Отметим, что вечером накануне россияне обстреляли еще два областных центра — Днепр и Харьков. В одном из городов вражеская ракета попала в жилой дом.