Оккупанты обстреляли ракетами Днепр и Харьков: что известно

Россияне продолжают тактику ночных обстрелов Украины

Российские оккупанты вновь нанесли удары по территории Украины, из-за чего взрывы были слышны в Днепре и Харькове.

Как проинформировал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, ракетный удар был нанесен с использованием установок С-300, а всего в области было зафиксировано по меньшей мере 6 прилетов.

При этом часть ракет упала в Харьковском районе.

"На местах работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", — сообщил он.

Тем временем городской глава Игорь Терехов сообщил, что жители областного центра слышали по меньшей мере пять взрывов, из которых три за пределами города.

О взрывах также сообщил мэр Днепра Борис Филатов, который отметил, что в городе было слышно несколько взрывов.

Дополнительной информации он не предоставил, однако по данным мониторинговых групп по Днепропетровской области россияне применили ОТРК "Искандер".

Как сообщалось ранее, оккупанты вот уже несколько дней применяют ракеты и дроны против украинских мирных городов, так в ночь на 8 мая около 30 дронов атаковали Киев. Без разрушений и пострадавших не обошлось.