В Киеве ночным ударом задело жилую многоэтажку: эксклюзивные фото и видео
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Повреждены несколько зданий, авто
В ночь на 8 мая враг атаковал Киев дронами. С начала мая это уже четвёртая воздушная атака. На этот раз оккупанты использовали дроны Shahed.
Они атаковали Киев по разным направлениям, сообщили в КМВА. Всего над столицей уничтожено более 30 дронов. Однако без разрушений и пострадавших не обошлось.
В администрации сообщили о последствиях в Святошинском и Соломенском районах. В частности, в Святошинском из-за обломков дронов пострадали жилые дома, машины, остатки падали на дорогу и травмировали людей.
Травмы получили пять человек. Им оказали помощь. Из-за падения обломков повреждены автомобили, ориентировочно — 7 машин, еще одно авто загорелось.
В Соломенском районе обломки повредили пятитонный резервуар с дизелем, он начал утекать, но не загорелся. Также повредило много автомобилей на стоянке — 15 грузовых и 5 легковушек. Предварительно обломки повредили и газовую трубу высокого давления. Возгорание газового факела ликвидировано.
Ранее "Телеграф" сообщал, что удары россияне нанесли также и по Одесской области. От ракет Х-22 пострадали промышленное предприятие и зона отдыха.