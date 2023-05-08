Укр

В Киеве ночным ударом задело жилую многоэтажку: эксклюзивные фото и видео

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Враг атаковал столицу ночью Новость обновлена 08 мая 2023, 08:01
Враг атаковал столицу ночью. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Повреждены несколько зданий, авто

В ночь на 8 мая враг атаковал Киев дронами. С начала мая это уже четвёртая воздушная атака. На этот раз оккупанты использовали дроны Shahed.

Они атаковали Киев по разным направлениям, сообщили в КМВА. Всего над столицей уничтожено более 30 дронов. Однако без разрушений и пострадавших не обошлось.

В администрации сообщили о последствиях в Святошинском и Соломенском районах. В частности, в Святошинском из-за обломков дронов пострадали жилые дома, машины, остатки падали на дорогу и травмировали людей.

Черный пробел на многоэтажке
Черный пробел на многоэтажке
Пострадала не одна квартира
Пострадала не одна квартира
Стекло сильно разлетелось
Стекло сильно разлетелось
Пострадали окна и фасад дома
Пострадали окна и фасад дома
Последствие попадания обломка
Последствие попадания обломка
Часть квартиры просто снесло
Часть квартиры просто снесло

Травмы получили пять человек. Им оказали помощь. Из-за падения обломков повреждены автомобили, ориентировочно — 7 машин, еще одно авто загорелось.

Выбитое стекло в машине
Выбитое стекло в машине
Обломки разбрасывало вокруг
Обломки разбрасывало вокруг
Под домом — обломки и кирпич
Под домом — обломки и кирпич

В Соломенском районе обломки повредили пятитонный резервуар с дизелем, он начал утекать, но не загорелся. Также повредило много автомобилей на стоянке — 15 грузовых и 5 легковушек. Предварительно обломки повредили и газовую трубу высокого давления. Возгорание газового факела ликвидировано.

Поврежден фасад и окна
Поврежден фасад и окна
Пострадали несколько квартир
Пострадали несколько квартир
Атака дронов на Киев - последствия
Обломками вынесло часть стены

Ранее "Телеграф" сообщал, что удары россияне нанесли также и по Одесской области. От ракет Х-22 пострадали промышленное предприятие и зона отдыха.

Теги:
#Киев #Обстрел #Дроны