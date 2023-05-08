В Киеве ночным ударом задело жилую многоэтажку: эксклюзивные фото и видео

Повреждены несколько зданий, авто

В ночь на 8 мая враг атаковал Киев дронами. С начала мая это уже четвёртая воздушная атака. На этот раз оккупанты использовали дроны Shahed.

Они атаковали Киев по разным направлениям, сообщили в КМВА. Всего над столицей уничтожено более 30 дронов. Однако без разрушений и пострадавших не обошлось.

В администрации сообщили о последствиях в Святошинском и Соломенском районах. В частности, в Святошинском из-за обломков дронов пострадали жилые дома, машины, остатки падали на дорогу и травмировали людей.

Черный пробел на многоэтажке Пострадала не одна квартира Стекло сильно разлетелось

Пострадали окна и фасад дома Последствие попадания обломка Часть квартиры просто снесло

Травмы получили пять человек. Им оказали помощь. Из-за падения обломков повреждены автомобили, ориентировочно — 7 машин, еще одно авто загорелось.

Выбитое стекло в машине Обломки разбрасывало вокруг Под домом — обломки и кирпич

В Соломенском районе обломки повредили пятитонный резервуар с дизелем, он начал утекать, но не загорелся. Также повредило много автомобилей на стоянке — 15 грузовых и 5 легковушек. Предварительно обломки повредили и газовую трубу высокого давления. Возгорание газового факела ликвидировано.

Поврежден фасад и окна Пострадали несколько квартир

Обломками вынесло часть стены

Ранее "Телеграф" сообщал, что удары россияне нанесли также и по Одесской области. От ракет Х-22 пострадали промышленное предприятие и зона отдыха.