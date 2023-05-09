На параде таки был двойник путина? В сети заметили интересную деталь с лукашенко

Лукашенко стало плохо на параде 9 мая, он улетел в беларусь не оставшись на праздничный обед с путиным, в этом усмотрели намек

Самопровозглашенному президенту беларуси александру лукашенко стало плохо на параде 9 мая, который обернулся очередным позором россии. Он уехал с раньше времени, не оставшись на праздничный обед с путиным. В сети усматривают в этом косвенное подтверждение того, на параде был не сам кремлевский диктатор, а его двойник, в противном случае лукашенко не уехал бы "без барского позволения".

В частности такую мысль в своем Telegram-канале высказал экс-нардеп, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Он пишет, что по данным инсайдеров, лукашенко было настолько нехорошо, что он был не в состоянии пройти и 300 метров, чтобы возложить венок. Его довезли на электромобиле ФСО.

Вскоре после этого самопровозглашенный глава беларуси покинул москву, а до аэропорта его сопровождала карета "скорой помощи".

"Кто-кто, а он бы не посмел уехать без барского позволения. Значит, на параде был таки двойник путина?", — рассуждает Геращенко.

Отметим, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов не исключает, что путин прибегает к услугам двойника.

Подробнее о том, что думают в ГУР о двойниках Путина читатйе тут: "путина во власти не будет": в разведке рассказали о сценариях устранения диктатора рф

Ранее "Телеграф" рассказывал, что свое выступление в ходе праздничного парада в москве путин начал с абсурдного заявления о том, что против рф якобы развязана настоящая война, а сама россия защитит и себя и еще и жителей Донбасса.