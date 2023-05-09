На параді таки був двійник путіна? У мережі помітили цікаву деталь із лукашенком

Лукашенку стало погано на параді 9 травня, він полетів до Білорусі, не залишившись на святковий обід з путіним, в цьому побачили натяк

Самопроголошеному президенту білорусі олександру лукашенку стало погано на параді 9 травня, який обернувся черговою ганьбою Росії. Він поїхав раніше запланованого, не залишившись на святковий обід з путіним. У мережі вбачають у цьому підтвердження того, що на параді був не сам кремлівський диктатор, а його двійник, інакше лукашенко не поїхав би "без панського дозволу".

Зокрема, таку думку у своєму Telegram-каналі висловив екс-нардеп, радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Він пише, що за даними інсайдерів, лукашенку було настільки погано, що він не міг пройти і 300 метрів, щоб покласти вінок. Його довезли електромобілем ФСО.

Незабаром після цього самопроголошений глава Білорусі залишив москву, а до аеропорту його супроводжувала карета "швидкої допомоги".

"Хто-хто, а він не посмів би виїхати без панського дозволу. Значить, на параді був таки двійник путіна?", — розмірковує Геращенко.

Зазначимо, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов не виключає, що путін вдається до послуг двійника.

Докладніше про те, що думають у ГУР про двійників Путіна читайте тут: "путина при владі не буде": у розвідці розповіли про сценарії усунення диктатора рф

Раніше "Телеграф" розповідав, що свій виступ у ході святкового параду в Москві путін почав з абсурдної заяви про те, що проти росії нібито розв’язана справжня війна, а сама росія захистить і себе, і ще й мешканців Донбасу.