Рус

На параді таки був двійник путіна? У мережі помітили цікаву деталь із лукашенком

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
662
Лукашенко полетів із Москви раніше запланованого
Лукашенко полетів із Москви раніше запланованого. Фото president.gov.by

Лукашенку стало погано на параді 9 травня, він полетів до Білорусі, не залишившись на святковий обід з путіним, в цьому побачили натяк

Самопроголошеному президенту білорусі олександру лукашенку стало погано на параді 9 травня, який обернувся черговою ганьбою Росії. Він поїхав раніше запланованого, не залишившись на святковий обід з путіним. У мережі вбачають у цьому підтвердження того, що на параді був не сам кремлівський диктатор, а його двійник, інакше лукашенко не поїхав би "без панського дозволу".

Зокрема, таку думку у своєму Telegram-каналі висловив екс-нардеп, радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Він пише, що за даними інсайдерів, лукашенку було настільки погано, що він не міг пройти і 300 метрів, щоб покласти вінок. Його довезли електромобілем ФСО.

Незабаром після цього самопроголошений глава Білорусі залишив москву, а до аеропорту його супроводжувала карета "швидкої допомоги".

"Хто-хто, а він не посмів би виїхати без панського дозволу. Значить, на параді був таки двійник путіна?", — розмірковує Геращенко.

Зазначимо, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов не виключає, що путін вдається до послуг двійника.

Докладніше про те, що думають у ГУР про двійників Путіна читайте тут: "путина при владі не буде": у розвідці розповіли про сценарії усунення диктатора рф

Раніше "Телеграф" розповідав, що свій виступ у ході святкового параду в Москві путін почав з абсурдної заяви про те, що проти росії нібито розв’язана справжня війна, а сама росія захистить і себе, і ще й мешканців Донбасу.

Теги:
#Росія #Парад #Володимир Путін #Олександр Лукашенко #Двійники Путіна