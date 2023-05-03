Диктатори завжди обдурять: лукашенко посадив колишнього опозиціонера, який здав своїх

Опозиціонера визнали винним у справі про змову для захоплення влади

Засновник білоруського опозиційного Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич, якого затримали після примусової посадки літака в Білорусі за наказом Лукашенка, все-таки відправили до в’язниці. Диктатор засадив неугодну йому людину, навіть не дивлячись на те, що той раніше здав своїх.

Так, білоруський суд засудив до 8 років колонії у справі про змову для захоплення влади. Ще двоє фігурантів справи Nexta — Ян Рудик та Степан Путіло — заочно засуджені до 19 та 20 років колонії відповідно.

Нагадаємо, що Романа Протасевича затримали в травні 2021 року в результаті примусової посадки літака Ryanair в Мінську. Разом із ним лукашенківські посіпаки затримали і його дівчину Софію Сапегу. Втім, уже через деякий час мережу потрясла новина, що шокує, — Протасевич пішов на угоду зі слідством, після чого його і Софію Сапегу перевели під домашній арешт. У січні 2022 року Протасевич оголосив, що його відпустили з-під домашнього арешту, хоча кримінальну справу не припинено. Він давав інтерв’ю державному ТБ, писав у соцмережах і навіть начебто знайшов роботу. До речі, в одному з інтерв’ю Протасевич здав із тельбухом всю опозицію.

Багато хто тоді, до речі, припустив, що його слова були вибиті під тортурами.

Дівчину свою колишній опозиціонер мабуть забув і поки та загриміла в колонію на шість років, він знайшов собі нову обраницю. Протасевич повідомив про завершення стосунків із колишньою, наголошуючи, що їх уже нічого не пов’язує.

Як можна побачити, незважаючи на здачу своїх соратників, визнання провини і так далі, диктатор лукашенка все одно не пощадив Протасевича і вкотре показав, що диктатори завжди обдурять. На це звернув увагу і головний редактор російського опозиційного телеканалу "Дощ" Тихон Дзядко.

"Білоруський суд засудив екс-главреда Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича до 8 років колонії. І це незважаючи на те, що він визнав провину, каявся і здав багатьох колишніх товаришів. Складно засуджувати Протасевича — ми й уявити не можемо, в яких він виявився умовах. Але, здається, з цього вироку зрозуміло, що диктатори вони як і шахраї: все одно обдурять», — каже Дзядко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мати розповіла про долю затриманої дівчини Протасевича.