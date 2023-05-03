Диктаторы всегда обманут: лукашенко посадил бывшего оппозиционера, который сдал своих
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Основатель белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевича, которого задержали после принудительной посадки самолета в Беларуси по приказу Лукашенко, все-же отправили в тюрьму. Диктатор засадил неугодного ему человека, даже не смотря на то, что тот ранее сдал своих.
Так, белорусский суд приговорил к 8 годам колонии по делу о заговоре для захвата власти. Еще двое фигурантов дела Nexta — Ян Рудик и Степан Путило — заочно приговорены к 19 и 20 годам колонии соответственно.
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