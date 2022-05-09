Белорусский экс-оппозиционер Протасевич женился сразу после того, как бывшая попала в колонию

Бывшая девушка Протасевича получила шесть лет колонии за ведение оппозиционного Telegram-канала

Бывший белорусский оппозиционер Роман Протасевич неожиданно женился. Его избранницей стала не София Сапега, с которой их вместе арестовали в аэропорту Минска почти год назад, а совсем другая девушка.

Об этом в понедельник, 9 мая, сообщил российский блогер Рустем Адагамов в собственном Twitter-аккаунте.

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"Бывший белорусский оппозиционер Роман Протасевич женился на своей новой избраннице, которую он нашел вместо Софии Сапеги, отправленной Лукашенко в лагерь на шесть лет", — написал блогер.

Свои слова блогер подтвердил фотограцией из ЗАГСа, на которой Протасевич целует девушку в желтом пиджаке. Ее лицо на этом снимке размыто, имя новой избранницы бывшего оппозиционера тоже неизвестно.

Российский блогер отметил, что сам Протасевич сообщил о завершении отношений с его бывшей девушкой Софией Сапегой. Он подчеркнул, что их уже ничего не связывает.

В сети поступок Протасевича мало кто понял. Пользователи предполагали, что его могли вынудить жениться на другой девушке. Остальные писали, что таким образом в Беларуси дискредитируют оппозиционеров. Еще некоторые были шокированы приговором для Софии Сапеги, отметив, что она гражданка россии и ее родная страна должна стать на ее защиту, а не отправить в белорусскую колонию.

Напомним, что Софию задержали 23 мая вместе с экс-главным редактором ТГ-канала "Nexta" Романом Протасевичем. Борт Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о якобы минировании. Парня и девушку обвинили в террористической деятельности и отправили в СИЗО.

Позже стало известно, что 25 июня Протасевич и Сапега были выпущены из СИЗО под домашний арест. В декабре Следственный комитет Беларуси выдвинул Софии Сапеге окончательное обвинение по статье о разжигании вражды. Минимальное наказание по этой статье – шесть лет лишения свободы. Приговор девушке был оглашен 6 мая 2022 года — ее отправили на 6 лет в колонию общего режима. Протасевич остался на свободе.