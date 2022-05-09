Білоруський екс-опозиціонер Протасевич одружився одразу після того, як колишня потрапила в колонію

Колишня дівчина Протасевича отримала шість років колонії за ведення опозиційного Telegram-каналу

Колишній білоруський опозиціонер Роман Протасевич несподівано одружився. Його обраницею стала не Софія Сапега, з якою їх разом арештували в аеропорту Мінська майже рік тому, а зовсім інша дівчина.

Про це у понеділок, 9 травня, повідомив російський блогер Рустем Адагамов у власному Twitter-акаунті.

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"Колишній білоруський опозиціонер Роман Протасевич одружився зі своєю новою обраницею, яку він знайшов замість Софії Сапеги, відправленої Лукашенком до табору на шість років", — написав блогер.

Свої слова блогер підтвердив фотограцією з РАЦСу, на якій Протасевич цілує дівчину у жовтому піджаку. Її обличчя на цьому знімку розмите, ім'я нової обраниці колишнього опозиціонера також невідоме.

Російський блогер зазначив, що сам Протасевич повідомив про завершення стосунків з його вже колишньою дівчиною Софією Сапегою. Він наголосив, що їх вже нічого не пов'язує.

У мережі вчинок Протасевича мало хто розумів. Користувачі припускали, що його могли змусити одружитися на іншій дівчині. Інші писали, що таким чином в Білорусі дискредитують опозиціонерів. Ще дехто був шокований вироком для Софії Сапеги, зазначивши, що вона громадянка Росії і її рідна країна мала би стати на її захист, а не запроторити у білоруську колонію.

Нагадаємо, що Софію затримали 23 травня разом з ексголовним редактором ТГ-каналу "Nexta" Романом Протасевичем. Борт Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса, був примусово посаджений в Мінську через повідомлення про нібито мінування. Хлопця і дівчину звинуватили в терористичній діяльності і відправили в СІЗО.

Пізніше стало відомо, що 25 червня Протасевича та Сапегу випустили з СІЗО під домашній арешт. У грудні Слідчий комітет Білорусі висунув Софії Сапезі остаточне звинувачення за статтею про розпалювання ворожнечі. Мінімальне покарання за цією статтею – шість років позбавлення волі. Вирок дівчині оголосили 6 травня 2022 року — її відправили на 6 років у колонію загального режиму. Протасевич залишився на волі.