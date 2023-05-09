Советский и российский журналист, телеведущий и публицист Александр Невзоров объяснил, что хотел сказать глава кремля 9 мая

Выступление путина на "победной" церемонии доставило массу удовольствия любителям полной "безнадеги", фанатам разрухи, насилия, войны, а также садистам и мазохистам.

Ничего "новенького" в больном мозге диктатора не случилось.

Все та же самая "упертая", заевшая пластинка.

А вот краткий перевод путинской речи с кремлевского на русский:

0. Я окончательно сдурел и озлобился. Надежды на мое излечение неуместны.

1. Война будет продолжаться, мы еще не совершили всех преступлений, на которые способны.

2. Похоронка должна прийти в каждую семью, поэтому мобилизовывать будем и хитростью и силой.

Башня "русского величия" складывается только из трупов. Другой материал не пригоден. У каждого гражданина россии есть счастливый шанс послужить для нее стройматериалом. Не упустите его!

3. Серьезные репрессии неизбежны, сейчас для них уже все готово, начнем со дня на день.

4. Могу дать вам всем дополнительные гарантии бесправия, беззакония, произвола, нищеты, полной разрухи и окончательного краха.

5. Страна будет наполнена одуревшими зэками, которые и есть истинные герои нашего времени.

6. Мы не должны оставить россии ни единого шанса стать нормальной страной.

Как видим, ничего нового и оригинального.

Источник: пост Невзорова в Instagram