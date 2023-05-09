Смелый Шольц и раздраженный Сунак. Как мир реагирует на позорный парад в москве

На Западе шутят, что парад прошел в духе дронофобии

Парад на День победы в москве, который в этом году стал посмешищем, а также безумные обвинения выступавшего целых 10 минут владимира путина, встретили осуждение на Западе. путин использовал 9 мая, чтобы цинично сравнить вторжение россии в Украину с борьбой против нацизма во время Второй мировой войны.

"Телеграф" собрал последние реакции западных политиков и заявления в СМИ:

Нас не пугают силовые игры, — Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что в Евросоюзе не боятся демонстрации кремлем силы и намерены поддерживать Украину столько, сколько нужно.

"В 2200 километрах к северо-востоку отсюда пути сегодня демонстрируют своих солдат, танки и ракеты. Нас не должны пугать такие силовые действия! Давайте оставаться непоколебимыми в нашей поддержке Украины — сколько угодно!", – сказал Шольц.

Об этом Шольц сказал в своей речи в Европейском парламенте в Страсбурге. Наверное, по насыщенному графику Шольц на момент заявления не успел посмотреть видео с сегодняшнего парада, потому что сегодня на Красной площади была разве что сила семи мрачных дедов, а не силовые игры.

Сунак о речи путина: "ужасно"

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отмахнулся от заявления путина о том, что "необузданные амбиции" Запада развязали против россии "настоящую войну".

"Есть только один человек, который несет ответственность за незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину, и это президент путин. Совершаемые преступления ужасны. Страдания, которые испытывает украинский народ, ужасны. Именно поэтому правильно, что мы остаемся непоколебимыми в поддержке народа Украины". противостоять этой агрессии. Это то, что я и Соединенное Королевство будем продолжать делать", — сказал он.

Парад в духе дронофобии, Линкявичюс

Экс-министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в Twitter сиронизировал, что парад ко Дню Победы у москвы прошел в духе дронофобии, намекая на предыдущие атаки БПЛА на кремль и то, как сегодня путин подпрыгнули от громкого звука.

"Знамя Победы в руках неонацистов, танк Т-34 из музея и лидеры Средней Азии как заложники в роли охранников военного преступника. Обязанности по празднованию выполнили быстро и потому безопасно", — написал Линкявичюс.

Развенчивание культа "победобеседания"

Историк Тимоти Снайдер напомнил, что в действительности во время Второй мировой украинских мирных жителей погибло больше, чем россиян.

"Вспоминать о конце Второй мировой войны в Европе означает помнить, что украинских мирных жителей погибло больше, чем россиян, и что в боях с вермахтом погибло больше украинских солдат, чем американцев, британцев и французов вместе взятых", — написал Снайдер.

Ряд западных СМИ сегодня объяснял своей аудитории, что такое культ победы в россии и как его использовал в свою пользу владимир путин.

BBC объясняет, чем является для россиян 9 мая

Издание BBC объясняет, что при президенте путине День Победы стал демонстрацией силы войск и военной техники. Также издание объясняет, почему россияне называют Вторую мировую Великой Отечественной войной.

The Guardian сделало анализ речи путина, где поймало его на том, что он проводит провести ложные параллели между вторжением и поражением нацистской Германии. Также там обратили внимание на одинокий танк Т-34 времен Второй мировой войны, неловко возглавлявший обычно долгожданную часть мероприятия. Издание подчеркивает, что кроме этого символического показа кремль не смог представить своему населению ощутимую военную победу в Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Александр Лукашенко не дожидаясь окончания праздничного парада в москве ко Дню победы, немедленно вернулся в Минск. Причиной тому, вероятно, стало его плохое самочувствие. В сети уже обратили внимание, что рука белорусского лидера была перевязана.