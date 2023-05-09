С парада увезла скорая, а на руке следы капельницы? Что случилось с лукашенко в москве

лукашенко уехал с праздника раньше времени

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не дожидаясь окончания праздничного парада в москве ко Дню победы, который, к слову, стал очередным позором путина, немедленно вернулся в Минск. Причиной тому, вероятно, стало его плохое самочувствие. В сети уже обратили внимание, что рука беларусского "лидера" была перевязана.

Как сообщает "Беларусская "Хартыя 97%", лукашенко приехал в москву на празднование уже больным. Еще за несколько дней до этого общаясь со своими подчиненными он сильно охрип. А рука у диктатора могла быть перемотана из-за того, что на ней остался катетер после капельниц.

Так, на опубликованных в социальных сетях фотографиях с парада на правой руке лукашенко был заметен бинт. Вместе с тем во время возложения цветов к могиле Неизвестного солдата беларусский диктатор был не в силах пройти самостоятельно и небольшое расстояние, что сразу вызвало подозрение о его плохом самочувствии.

Издание "Зеркало" пишет о том, что во время мероприятия лукашенко подошел к путину и что-то сказал ему. Судя по жестам и мимике, это была какая-то просьба. Затем путин дал знак своим охранникам. После этого лукашенко пропадает из кадра, а затем на заднем плане было заметно, как он садится в электромобиль службы безопасности и указывает направление водителю.

В то же время белорусский политолог Дмитрий Болкунец в своем Telegram-канале отметил, что лукашенко не был на обеде глав стран, которые приехали на парад в москву, из-за состояния своего здоровья. По этой же причине он вынужден был экстренно вернуться в Беларусь. В аэропорт его сопровождала карета скорой помощи.

"Перед медиками поставлена сложная задача. Предстоит вернуть вождя в чувство, прокапать, сбить сахар, убрать заметный тремор головы, чтобы к 19.00 на несколько минут доставить тело на площадь Победы и желательно, чтобы оно способно было что-то сказать", — сказал Болкунец.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ходе торжественного мероприятия в честь Дня победы российский диктатор владимир путин выступил с абсурдной речью, в которой в очередной раз набросился с обвинениями на Запад и заявил, что якобы против россии идет война.