лукашенко поїхав зі свята завчасно

Самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко не чекаючи закінчення святкового параду в иоскві до Дня перемоги, який, до речі, став черговою ганьбою путіна, негайно повернувся до Мінська. Причиною тому, мабуть, стало його погане самопочуття. У мережі вже звернули увагу, що рука білоруського "лідера" була перев’язана.

Як повідомляє "Білоруська "Хартія 97%", лукашенко приїхав до Москви на святкування вже хворим. Ще за кілька днів до цього спілкуючись зі своїми підлеглими він сильно охрип. А рука у диктатора могла бути перемотана через те, що на ній залишився катетер після крапельниць.

Так, на опублікованих у соціальних мережах фотографіях із параду на правій руці лукашенка помітили бинт. Водночас під час покладання квітів до могили Невідомого солдата білоруський диктатор не міг пройти самостійно і невелику відстань, що одразу викликало підозру про його погане самопочуття.

Видання "Дзеркало" пише про те, що під час заходу лукашенко підійшов до путіна і щось сказав йому. Судячи з жестів та міміки, це було якесь прохання. Потім путін дав знак своїм охоронцям. Після цього лукашенко зникає з кадру, а потім на задньому плані було помітно, як він сідає в електромобіль служби безпеки та вказує напрямок водієві.

Водночас білоруський політолог Дмитро Болкунець у своєму Telegram-каналі зазначив, що лукашенко не був на обіді глав країн, які приїхали на парад до москви, через стан свого здоров’я. З цієї ж причини він змушений був негайно повернутися до Білорусі. В аеропорт його супроводжувала карета швидкої допомоги.

"Перед медиками поставлене складне завдання. Треба повернути вождя до тями, прокапати, збити цукор, прибрати помітний тремор голови, щоб до 19.00 на кілька хвилин доставити тіло на площу Перемоги й бажано, щоб воно здатне було щось сказати", — сказав Болкунець.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ході урочистого заходу на честь Дня перемоги російський диктатор володимир путін виступив з абсурдною промовою, в якій вкотре накинувся зі звинуваченнями на Захід і заявив, що нібито проти росії йде війна.