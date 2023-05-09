Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего, президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов специально для "Телеграфа" оценил прошедший в москве парад на 9 мая и отношение "союзников" путина к происходящему:

Одним из следствий войны против Украины стала потеря влияния российской федерации в постсоветских государствах. ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) фактически развалена, так как ее члены уже не рассматривают россию как гаранта безопасности или арбитра в спорах. Экономические проекты типа "таможенного союза" и ЕвразЭС – также не актуальны. Санкции против российской экономики стали последним аргументом для сворачивания экономического партнерства с рф. Конечно, определенное сотрудничество остается, и итогом визита ряда президентов (Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении плюс премьер Армении и самопровозглашенный президент Беларуси) на кремлевский парад могут стать реструктуризация долгов или новые выгодные займы. Такая своеобразная "любовь за деньги".

Гораздо более перспективным для стран Центральной Азии является сотрудничество с Китаем. В мае планируется проведение в Пекине саммита в формате "5+1", на котором Си Цзиньпин проведет переговоры с лидерами пяти государств. Китай продвигает свои интеграционные проекты: в сфере безопасности – это Шанхайская организация сотрудничества, в экономике – инициатива "Один пояс, один путь". По некоторым сведениям, именно Китай мог попросить лидеров центральноазиатских стран посетить парад в Москве, чтобы информационно поддержать кремлевское руководство.

В своем выступлении 9 мая путин пытался проводить параллели между Второй мировой войной и нынешним российским нападением на Украину.

Он говорил о том, что в той войне народы СССР вместе воевали против нацизма, намекая, что визит ряда президентов на парад он рассматривает как проявление совместной позиции против Украины и Запада. Но здесь пропаганда вступает в противоречие. Ведь вся идеология праздника Победы базировалась на том, что для СССР война была оборонительной, и народы сплотились после вероломного нападения нацистов. Сейчас же именно россия выступает на темной стороне, сама напав на соседнюю мирную страну. Поэтому помогать агрессору никто не желает.

Украина уважает победу над нацизмом – и отмечает эту дату вместе с западным миром 8 мая. В то же время инициативы президента Владимира Зеленского по отмечанию 9 мая Дня Европы символизируют интеграцию нашей страны в Европейский Союз. Именно европейские страны стали союзниками Украины в противостоянии российской агрессии. Украина получила статус кандидата в члены ЕС и продолжает активную работу по вступлению в этот союз.

Вместе с Украиной активно занимается евроинтеграцией Молдова. Грузинские власти допустили замедление переговоров, что вызвало протесты населения и оппозиции. Страны, лидеры которых посетили сегодня российский парад, ищут себе новых союзников – будь то Китай, Иран или Турция. россия же остается в изоляции, и может рассчитывать лишь на ситуативные союзы или разовые жесты вежливости со стороны бывших "младших братьев".