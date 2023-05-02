Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич специально для "Телеграфа" — о завуалированном сигнале агрессору

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла 122 голосами резолюцию о сотрудничестве с Советом Европы. Сама резолюция относится к разряду "дежурных". И ООН, и СЕ являются одними из старейших международных организаций. Соответственно, в условиях общего кризиса, вызванного российской агрессией против Украины, такая резолюция важна. Чтобы продемонстрировать, среди прочего, эффективность и настрой на продолжение работы как ООН, так и Совета Европы.

Интересно, что в преамбуле к декларации "зашита" то ли ловушка, то ли мина замедленного действия для россии. Там говорится об агрессии рф в отношении Украины и ранее – в отношении Грузии, что также важно. Происходит констатация агрессивной политики россии как таковой, причем с указанием, что всё началось куда раньше, чем в 2022-м или 2014-м.

Значительная часть государств, учитывая, что документ достаточно объемный, голосовали именно за резолюцию о сотрудничестве между ООН и СЕ.

Естественно, что против высказались россия и ее ближайшие союзники – Беларусь, Сирия, а также примкнувшие к ним Демократическая республика Конго и Никарагуа. Сделали они так, потому что либо не имеют отношений с Советом Европы, либо имеют, но весьма натянутые. Второй мотив – потому что упоминалась агрессия рф.

Интересно рассмотреть страны, которые могли бы воздержаться (а воздержлись18, в том числе Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Иран и ЮАР), но решили поддержать резолюцию. Среди таких – Китай. И такой его шаг – это сигнал Москве, которая продолжает ядерный шантаж и так далее. Подобное не укладывается в понимание Китая о пути к завершении войны.

Если говорить об Индии, Турции, Бразилии и других "нейтральных" государствах, также поддержавших данную резолюцию, такая позиция ситуативна – ответ на российский шантаж по зерновой сделке. Тут россия посылает свой сигнал, ей посылают свой.

Но наиболее интересна позиция Казахстана и Армении, которые ранее либо воздержались бы, либо проголосовали на стороне рф. Но не сейчас. Напомню, что обе эти страны – союзники россии по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, куда на данный момент входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, россия, Таджикистан). А в пункте договора ОДКБ есть статья о реакции в случае агрессии против одного из участников. И теоретически россия может попытаться педалировать эту тему. В случае контрнаступления Украины есть большая вероятность, что ВСУ войдут на временно захваченные рф территории Донбасса (т. н. "днр" и "лнр") или Крыма. Пусть не освободят всё сразу, но – деоккупируют хотя бы частично. То же касается части Запорожской и Херсонской областей, находящихся сейчас под контролем захватчиков. И вписанных в конституцию рф как часть рф.

Нельзя исключать и того, что ВСУ совершат тактические заходы в нужные им места через международно признанную территорию рф. В таком случае Кремль может попытаться масштабировать конфликт. Призвать союзников ОДКБ помочь.

А что же сейчас делают Казахстан и Армения? Поддерживают резолюцию ООН, которая хоть и не касается напрямую войны рф против Украины, но где прописано такое определение как "российская агрессия". То есть мы имеем ситуацию, когда две страны — союзницы рф по ОДКБ признали, что в текущей войне агрессором выступает именно россия. И это значит, что вероятные попытки рф педалировать тему агрессии против нее, если что-то пойдет не так, не будут иметь смысла. Потому что с точки зрения внешней политики Казахстана и Армении, по отношению к Украине и Грузии именно россия — агрессор. Ведь именно так указано в поддержанной ими резолюции.

Соответственно, можно говорить о том, что рф послан завуалированный сигнал о бесполезности в рамках войны против Украины апеллировать к уставу ОДКБ.