Украина и россия снова проведут переговоры: названо время и тема

Посредником в переговорах выступит ООН

На этой неделе россия и Украина проведут новый раунд переговоров по "Зерновой сделке", действие которой должно закончится 18 мая. Посредником выступит ООН.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники.

По данным журналистов, переговоры по "Зерновой сделке", которая позволит безопасно экспортировать украинское зерно через Черное море, запланированы на среду 3 апреля.

"Переговоры запланированы на завтра. Все стороны… надеюсь, будут результаты", — сказал Reuters источник, который отказался назвать свое имя.

Напомним, что россия продолжает ставить палки в колеса с "Зерновой сделкой". Кроме этого, в москве было принято решение сократить период очередной пролонгации "зернового соглашения" до 60 дней, то есть до 18 мая. Страна-агрессор и вовсе угрожает выйти из этой инициативы , если не будет исполнена российская часть, то есть снятие санкций с агроэкспорта рф.

Ранее мы писали, что в россии назвали условие для продолжения участия в "Зерновой сделке".

Также мы сообщали, что резидент Украины Владимир Зеленский объявил о старте программы Grain from Ukraine, целью которой является снабжение зерном бедных стран Азии и Африки.