Україна та росія знову проведуть переговори: названо час та тема

Посередником у переговорах виступить ООН

Цього тижня росія та Україна проведуть новий раунд переговорів щодо "Зернової угоди", дія якої має закінчитися 18 травня. Посередником виступить ООН.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на власні джерела.

За даними журналістів, переговори щодо "Зернової угоди", яка дозволить безпечно експортувати українське зерно через Чорне море, заплановані на середу 3 квітня.

"Переговори заплановані на завтра. Усі сторони... сподіваюся, будуть результати", — сказало Reuters джерело, яке відмовилося назвати своє ім’я.

Нагадаємо, що росія продовжує ставити палиці в колеса із "Зерновою угодою". Крім цього, у Москві було ухвалено рішення скоротити період чергової пролонгації "зернової угоди" до 60 днів, тобто до 18 травня. Країна-агресор взагалі загрожує вийти з цієї ініціативи, якщо не буде виконана російська частина, тобто зняття санкцій з агроекспорту рф.

Раніше ми писали, що в росії назвали умову для продовження участі в "Зерновій угоді".

Також ми повідомляли, що резидент України Володимир Зеленський оголосив про старт програми Grain from Ukraine, метою якої є забезпечення зерном бідних країн Азії та Африки.