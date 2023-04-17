В українського зерна з’явилися нові проблеми. Чим загрожує хвиля заборон країн ЄС

До спроб рф блокувати морський зерновий коридор додалися протести європейських фермерів

У Євросоюзі вже декілька країн виступили проти ввезення українського зерна, як у вигляді імпорту, так і подекуди навіть транзиту.

До цього фермери у Польщі, Румунії та Болгарії кілька місяців виходили на протести. Їх обурювало, що українське зерно "осіло" в ЄС замість того, щоб іти далі, залишивши місцевих фермерів без прибутків. Українське збіжжя коштує дешевше за європейське.

"Телеграф" розбирається, що відбувається зараз та як це позначиться на українському бізнесі.

Хвиля заборон

Польща. В суботу, 15 квітня, Україна отримала "Великодній подарунок" від голови партії "Права і справедливості" Ярослава Качинського. Він заявив, що уряд вирішив заборонити ввезення зерна та інших продуктів, зокрема, меду, з України до Польщі. Рішення прийняли, щоб захистити місцевий сільськогосподарський сектор після того, як потік пропозиції знизив ціни в регіоні.

Міністр розвитку та технологій Польщі Вальдемар Буда пояснив, що заборона Польщі стосуватиметься і транзиту. Далі будуть вестися переговори щодо створення системи, яка гарантуватиме, що товари будуть проходити лише через Польщу, а не потрапляти на місцевий ринок.

Угорщина ухвалила аналогічне рішення у той же день. Заборона стосується імпорту зернових та олійних культур, а також сільськогосподарських продуктів для захисту інтересів угорських фермерів.

Заборона триватиме до 30 червня 2023 року, щоб за цей час знайти довгострокове рішення. Але Будапешт продовжить заборону, якщо Євросоюз не зможе захистити угорських фермерів, передає Reuters із посиланням на держсекретаря Міністерства сільського господарства Шандора Фаркаша.

У понеділок, 17 квітня, вже Словаччина призупинила імпорт зерна з України, проте залишила транзит продуктів українського виробництва.

У Словаччині заборонили імпорт також кукурудзи, гречки, конопель, цукрового буряка, меду, овочів та фруктів, меду, вина.

Болгарія обдумує можливість заборони імпорту зерна слідом за Угорщиною, Словаччиною Польщею. Міністр сільського господарства Болгарії Явір Гечов, заявив, що необхідно захистити та болгарські інтереси. Після того, як обмеження вже запровадили дві інші держави, є ризик накопичення великих кількостей у Болгарії.

Єврокомісія відкинула односторонню заборону країн на ввезення українського зерна, повідомляє BBC. Комісія заявила, що не в силах окремих держав-членів формувати торговельну політику.

(!) Але, що важливо, Єврокомісія не уточнила, яких саме заходів вона вживатиме, щоб ці заборони скасувати.

Зараз всі надії — на переговори. Вже призначений ряд зустрічей для пошуку розв'язання питання зерна:

Цього тижня в Брюсселі обговорять рішення Польщі та Угорщини, передає Reuters. Очікується, що Комісія виступить із пропозицією щодо цього.

щодо цього. У понеділок мала бути зустріч міністрів з Польщі та України.

Чим заборона загрожує Україні?

Контракти, що були укладені раніше, дадуть можливість виконати, тобто заборона введена не "на вчора", пояснила у коментарі "Телеграфу" аграрний журналіст, експерт аналітичного кластера "Українська фабрика думки" Ганна Ковальчук.

"А ось чи укладатимуть нові (контракти, — ред.) — поки що під питанням. Знайомі трейдери кажуть, що з 1 травня жодних договорів на постачання до ЄС не приймають", — розповідає Ковальчук.

Катастрофи не трапилося, оскільки не перекрито транзит до румунського порту Констанца. Наразі не було заяв, що Румунія розглядає таку можливість, але останнім часом уже ні в чому не можна бути впевненими. Імовірність, що Україні заборонять транзит на місяць-півтора, поки розвантажаться локальні європейські ринки не висока, але не дорівнює нулю.

"Якщо це станеться, то внутрішні ціни обваляться, а світові можуть зміцнитись. У виграші залишаться компанії, які змогли накопичити великі обсяги українського зерна за межами України", — пояснила Ковальчук.

Як українське зерно осіло в ЄС

Після вторгнення рф українські порти опинилися заблокованими, а товари не могли доставлятися за призначенням морем (так доставляли 90% зерна).

У травні 2022-го року Єврокомісія відкрила "шляхи солідарності" — наземні коридори для вивезення сільськогосподарських товарів. Альтернативні логістичні маршрути пролягали територіями західних держав-сусідів України, які є членами ЄС, та експортували збіжжя, використовуючи європейську інфраструктуру. Зерно доставляли як вантажівками, так і залізницею.

Дров у вогонь підкинуло скасування Євросоюзом 4 червня усіх мит та зборів на українські товари та сільгосппродукцію (аби допомогти бізнесу). Це ще більше здешевило українське зерно порівняно з цінами всередині союзу. Скасували також квоти на поставку зерна.

Кошмар для фермерів країн ЄС

У Польщі, яка мала бути зерновим хабом для перенаправлення зерна, компанії самі почали скуповувати дешеве українське зерно замість того, щоб відправляти у Єгипет.

Це призвело до суттєвого зменшення ціни на цей товар і викликало гнів фермерів. За оцінками Європейської комісії, фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини втратили 417 мільйонів євро від напливу українського зерна.

Найгостріша ситуація з протестами фермерів у Польщі. Вони блокували дороги та закидали міністра сільського господарства яйцями.

Фермери в Болгарії блокували прикордонні переходи сільгосптехнікою. Вони кажуть, що не можуть заробляти на вирощуванні насіння соняшнику, бо українські продукти обвалили ціни вдвічі та витіснили місцевих.

Румунські фермери своєю чергою погрожують розпочати 7 червня масштабну акцію протесту, якщо влада не заборонить транзит та імпорт зерна з України. Акції сільгоспвиробників пройшли також у Чехії.

Минулого місяця прем’єри Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини зверталися до президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, поскаржившись на збільшення поставок і попросили розглянути можливість знову запровадити мита, якщо приплив не можна зупинити іншими засобами.

Сюрприз від рф у вигляді блокування "зернової угоди"

Морський коридор через Чорне море, яким Україна експортує зерно у воєнний час, вже вдруге почав блокуватися з боку росії. 17 квітня росія в односторонньому порядку заблокувала інспекцію суден у територіальних водах Туреччини.

Мінінфраструктури України повідомило, що функціонування "Зернової ініціативи" під загрозою, бо росіяни формують власний план інспекцій, вибираючи судна з черги на свій розсуд, під різними приводами саботують і затягують час проведення інспекцій.

Голова Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков завтра поїде на переговори в Туреччину. Він обговорить роботу "зернової угоди", повідомляє турецьке Міноборони. Кубраков проведе зустріч з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром у місті Кайсері.

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