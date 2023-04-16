Ще одна країна ЄС може заборонити імпорт зерна з України: Єврокомісія вже різко відреагувала

Проблеми з надлишком українського зерна мають вже 6 країн ЄС

Болгарія хоче заборонити імпорт українського зерна за прикладом Польщі та Угорщини, оскільки побоюється, що через надмірне накопичення запасів у країні може статися обвал цін.

Таку думку висловив міністр сільського господарства Болгарії Явір Гечов, який звернув увагу на необхідність захисту національних інтересів.

"Коли таке обмеження вже запровадили дві інші держави, є серйозний ризик накопичення великих кількостей у нашій країні, якщо і ми не вживемо відповідних заходів", — сказав він.

За його словами, подібні проблеми спостерігаються в шести країнах ЄС, а сама Болгарія зверталася до Брюсселя ще у вересні минулого року.

Своєю чергою, як інформує Reuters, у Єврокомісії вже розкритикували рішення Польщі та Угорщини щодо українського зерна.

"Важливо наголосити, що торговельна політика належить до виняткової компетенції ЄС, і тому односторонні дії неприйнятні", — йдеться у повідомленні.

Брюссель закликає членів ЄС утриматися від ухвалення самостійних рішень у цій галузі.

Як відомо, минулого тижня Польща заявила, що призупинить імпорт українського зерна через переповнені склади. Ці злаки мали залишитися в країні ненадовго і зрештою за допомогою ЄС мали потрапити до країн Африки. Однак цього не сталося.

Таке рішення пізніше ухвалила й Угорщина.

Як повідомлялося раніше, росія загрожує вийти з Чорноморської зернової ініціативи, якщо її вимоги щодо зняття санкцій з агросектору не будуть виконані.