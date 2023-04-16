Еще одна страна ЕС может запретить импорт зерна из Украины: Еврокомиссия уже резко отреагировала

Проблемы с переизбытком украинского зерна испытывают уже 6 стран ЕС

Болгария хочет запретить импорт украинского зерна по примеру Польши и Венгрии, поскольку опасается, что из-за чрезмерного накопления запасов в стране может случиться обвал цен.

Как информирует БНР, такое мнение высказал министр сельского хозяйства Болгарии Явор Гечев, который обратил внимание на необходимость защиты национальных интересов.

"Когда такое ограничение уже ввели два других государства, налицо серьезный риск накопления больших количеств в нашей стране, если и мы не примем соответствующие меры", — сказал он.

По его словам, всего подобные проблемы наблюдаются в шести странах ЕС, а сама Болгария обращалась к Брюсселю еще в сентябре прошлого года.

В свою очередь, как информирует Reuters, в Еврокомиссии уже раскритиковали решения Польши и Венгрии относительно украинского зерна.

"Важно подчеркнуть, что торговая политика относится к исключительной компетенции ЕС, и поэтому односторонние действия неприемлемы", — говорится в сообщении.

Брюссель призывает членов ЕС воздержаться от принятия самостоятельных решений в этой области.

Как известно, на прошлой неделе Польша заявила, что приостановит импорт украинского зерна, из-за переполненных складов. Эти злаки должны были остаться в стране ненадолго и в конечном итоге с помощью ЕС должны были попасть в страны Африки. Однако этого не произошло.

Подобное решение позже приняла и Венгрия.

Как сообщалось ранее, россия угрожает выйти из Черноморской зерновой инициативы, если ее требования по снятию санкций с агросектора не будут выполнены.