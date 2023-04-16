Прикрываются "интересами фермеров": вторая страна ЕС ввела запрет на импорт агропродукции из Украины

Будапешт надеется на изменения в регулировании цен на уровне Евросоюза

Несмотря на все попытки Украины продавать как можно больше агропродукции за границу, уже вторая страна ЕС ввела запрет на ввоз украинского зерна.

О таком решении заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

Шаги своего правительства он объяснил отсутствием значительных мер по поддержке местных производителей со стороны ЕС. Запрет вводится до 30 июня и касается импорта зерна, а также масличных культур и других сельскохозяйственных продуктов.

По словам Надя, статус-кво в импорте агропродукции из Украины нанесет серьезный ущерб местным фермерам. Надь также заявил, что надеется на изменения в регулировании на уровне ЕС, включая переосмысление отмены импортных пошлин на украинскую продукцию.

Ранее стало известно, что в субботу, 15 апреля, правительство Польши запретило ввоз зерна и прочего продовольствия из Украины.

Такое заявление сделал глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

"Правительство приняло решение запретить ввоз зерна и десятков других видов продовольствия из Украины в Польшу", — говорилось в заявлении.

По его словам, страна готова решить вопрос зерна из Украины через межгосударственное соглашение.

В то же время в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины выразили сожаление по данному поводу и отметили, что решения польской стороны противоречат договоренностям.

Напомним, что кроме продовольствия Украина активно поставляет в ЕС металлолом и электроэнергию.