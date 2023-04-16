Прикрываются "интересами фермеров": вторая страна ЕС ввела запрет на импорт агропродукции из Украины
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Будапешт надеется на изменения в регулировании цен на уровне Евросоюза
Несмотря на все попытки Украины продавать как можно больше агропродукции за границу, уже вторая страна ЕС ввела запрет на ввоз украинского зерна.
О таком решении заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.
Шаги своего правительства он объяснил отсутствием значительных мер по поддержке местных производителей со стороны ЕС. Запрет вводится до 30 июня и касается импорта зерна, а также масличных культур и других сельскохозяйственных продуктов.
По словам Надя, статус-кво в импорте агропродукции из Украины нанесет серьезный ущерб местным фермерам. Надь также заявил, что надеется на изменения в регулировании на уровне ЕС, включая переосмысление отмены импортных пошлин на украинскую продукцию.
Ранее стало известно, что в субботу, 15 апреля, правительство Польши запретило ввоз зерна и прочего продовольствия из Украины.
Такое заявление сделал глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.
"Правительство приняло решение запретить ввоз зерна и десятков других видов продовольствия из Украины в Польшу", — говорилось в заявлении.
По его словам, страна готова решить вопрос зерна из Украины через межгосударственное соглашение.
В то же время в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины выразили сожаление по данному поводу и отметили, что решения польской стороны противоречат договоренностям.
Напомним, что кроме продовольствия Украина активно поставляет в ЕС металлолом и электроэнергию.