Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Европу: подробности

В Украине уже появляется временный избыток производства электроэнергии в энергосистеме

План российской федерации разрушить украинскую энергетическую систему провалился, о чем свидетельствует возобновление экспорта электроэнергии Украиной за рубеж.

Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщается на фейсбук-странице НАЭК "Укрэнерго", которая информирует о проведении первого аукциона по распределению пропускной способности межгосударственных сетей для экспорта электроэнергии в Молдову на день поставки 11 апреля.

По результатам аукциона было распределено 51% (330 из 650 МВт) всей доступной пропускной способности сетей в этом направлении среди четырех участников.

"Учитывая войну в Украине и связанные с этим риски, доступ к межгосударственным пересечениям распределяется только на краткосрочный период на суточных аукционах", — говорится в сообщении.

Кроме того, информирует "Укрэнерго", в понедельник состоится аукцион по распределению 80 МВт пропускной способности межгосударственного пересечения в направлении Польши на дату поставки 12 апреля.

Более того, добавляют в компании, в настоящее время согласуется возможность открытия экспорта в Словакию.

"Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Европу при первоочередном обеспечении украинских потребителей и избытке производства электроэнергии в энергосистеме. Такое решение приняло Минэнерго в пятницу, 8 апреля", — добавили в "Укрэнерго".

Как сообщалось, российские оккупанты регулярно наносили массированные ракетные удары, в результате чего процент разрушений энергообъектов Украины в определенный момент доходил до 50-60%. Однако благодаря усилиям украинских энергетиков и помощи союзников со всего мира россияне не удалось обесточить нашу страну.