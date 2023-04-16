Прикриваються "інтересами фермерів": друга країна ЄС запровадила заборону на імпорт агропродукції з України

Будапешт сподівається на зміни у регулюванні цін на рівні Євросоюзу

Незважаючи на всі намагання України продавати якомога більше агропродукції за кордон, вже друга країна ЄС запровадила заборону на ввезення українського зерна.

Про таке рішення заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь.

Кроки свого уряду він пояснив відсутністю значних заходів на підтримку місцевих виробників із боку ЄС. Заборона вводиться до 30 червня і стосується імпорту не тільки зерна, а й олійних культур та інших сільськогосподарських продуктів.

За словами Надя, статус-кво в імпорті агропродукції з України завдасть серйозних збитків місцевим фермерам. Надь також заявив, що сподівається на зміни у регулюванні на рівні ЄС, включаючи переосмислення скасування імпортних мит на українську продукцію.

Раніше стало відомо, що у суботу, 15 квітня, уряд Польщі заборонив ввезення зерна та іншого продовольства з України.

Таку заяву зробив голова партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський.

"Уряд ухвалив рішення заборонити ввезення зерна та десятків інших видів продовольства з України до Польщі", — йшлося у заяві.

За його словами, країна готова вирішити питання зерна з України через міждержавну угоду.

В той же час у Міністерстві аграрної політики та продовольства України висловили жаль з даного приводу і зазначили, що рішення польської сторони суперечать домовленостям.

Нагадаємо, що окрім продовольства Україна активно поставляє до ЄС металобрухт та електроенергію.