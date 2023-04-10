Україна відновлює експорт електроенергії до Європи: подробиці

В Україні вже з’являється тимчасовий надлишок виробництва електроенергії в енергосистемі

План російської федерації зруйнувати українську енергетичну систему провалився, про що свідчить поновлення експорту електроенергії Україною за кордон.

Про це у понеділок, 10 квітня, повідомляється на фейсбук-сторінці НАЕК "Укренерго", яка інформує про проведення першого аукціону щодо розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії до Молдови на день постачання 11 квітня.

За результатами аукціону було розподілено 51% (330 із 650 МВт) усієї доступної пропускної спроможності мереж у цьому напрямку серед чотирьох учасників.

"Зважаючи на війну в Україні та пов'язані з цим ризики, наразі доступ до міждержавних перетинів розподіляється лише на короткостроковий період на добових аукціонах", — йдеться у повідомленні.

Крім того, інформує "Укренерго", у понеділок відбудеться аукціон із розподілу 80 МВт пропускної спроможності міждержавного перетину у напрямку Польщі на дату поставки 12 квітня.

Більше того, додають у компанії, зараз узгоджується можливість відкриття експорту до Словаччини.

"Україна відновлює експорт електроенергії у Європу за умови першочергового забезпечення українських споживачів та надлишку виробництва електроенергії в енергосистемі. Таке рішення прийняло Міненерго у п’ятницю, 8 квітня", — додали в "Укренерго".

Як повідомлялося, російські окупанти регулярно завдавали масованих ракетних ударів, внаслідок чого відсоток руйнувань енергооб’єктів України в певний момент сягав 50-60%. Однак завдяки зусиллям українських енергетиків та допомоги союзників з усього світу росіянам не вдалось знеструмити нашу країну.