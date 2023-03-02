Відключення світла можуть повернутися в Україну без обстрілів: коли і чому

Внаслідок російських обстрілів було пошкоджено понад 50% енергетичної інфраструктури

В українських містах уже протягом тривалого часу не вимикають світло, як це було раніше у зв’язку з дефіцитом електроенергії через російські ракетні атаки. Проте такі відключення можуть повернутися у майбутньому.

Про це заявив голова наглядової ради "Київенерго" Іван Плачков у коментарі виданню "Настоящее время".

За словами Плачкова, наразі енергосистема України "загалом збалансована" через те, що потеплішало, а енергетики здатні виробляти стільки світла, скільки потрібно споживачам. При цьому він зазначив, що не треба забувати про економію світла і застеріг про можливий майбутній дефіцит і відключення вже через спеку.

"Коли влітку потеплішає, включатимуться додаткові прилади – кондиціонери, холодильники – це теж може викликати дефіцит. Енергетикам вже потрібно готуватися до ремонту обладнання та до наступного осінньо-зимового максимуму. Про економію електроенергії забувати не варто, як і про 100% оплату послуг", – каже Плачков.

За інформацією голови наглядової ради "Київенерго", енергосистема України пережила 16 масованих ракетних обстрілів. Внаслідок цього було пошкоджено понад 50% інфраструктури та близько 60% обладнання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що практично вся Одеса раптово залишилася без світла.

Також ми повідомляли про те, що українців потішили новинами про електрику.