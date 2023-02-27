Майже уся Одеса раптово опинилася без світла: що зараз відбувається в місті

Електрика зникла після оголошення повітряної тривоги в регіоні

На ранок понеділка, 27 лютого, майже у всіх районах Одеси раптово зникло електропостачання. Як стало відомо згодом, на одній із високовольтних лініях міста сталося аварійне відключення. Зараз у населеному пункті не курсують трамваї та тролейбуси, в кранах нема води, відсутнє також і теплопостачання.

Таку інформацію повідомили на офіційній сторінці ДТЕК, не проінформувавши про час ймовірного завершення ремонту.

"На Одещині сталося аварійне відключення високовольтної лінії. Через це тимчасово без світла залишились майже всі райони Одеси та Одеський район", — повідомили у компанії.

Крім того, у місті тимчасово припинили своє курсування трамваї, а також тролейбуси. Про це повідомили у пресцентрі комунального підприємства "Одесміськелектротранспорт":

Поки достеменно невідомо, коли енергетики зможуть поновити повноцінну роботу мережі і електропостачання в місті буде відновлене.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як очільник правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький порадував українців хорошими новинами про те, що найближчим часом нестачі потужностей в енергосфері очікувати не варто, тому аварійні відключення в регіонах не застосовуватимуть.