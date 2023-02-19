Українців порадували новинами про електрику: чого чекати найближчими днями

Якою буде ситуація зі світлом в Україні

В Україні поки що спостерігається відсутність дефіциту електроенергії, що дає змогу будувати обережні прогнози про те, що найближчими днями відключень світла не буде.

Як повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі єдиного марафону українських новин, фахівці компанії не очікують на виникнення нестачі потужностей.

"Ми бачимо здатність енергосистеми покрити споживання наявним виробництвом електроенергії електростанціями", — сказав він.

Разом з тим, Кудрицький наголосив, що повернення відключень світла все ще можливе, якщо росіяни знову влаштують черговий масований удар. Втім, він додав, що підготовка до цього сценарію також триває.

Однак глава "Укренерго" зазначив, що в Україні залишаються міста, де через пошкодження мережі відновити повноцінне енергопостачання поки що неможливо. Насамперед йдеться про Одесу, де ситуація має покращитися "найближчими тижнями".

Як повідомлялося раніше, прем’єр України Денис Шмигаль розповів, що російський ракетний терор пошкодив майже 20 енергоблоків ТЕС.

Варто зазначити, що у ЗСУ не виключають того, що Росія влаштує черговий масований обстріл у річницю початку повномасштабної війни, тобто 24 лютого.