Украинцев обрадовали новостями об электричестве: чего ждать в ближайшие дни

Какой будет ситуация со светом в Украине

В Украине пока наблюдается отсутствие дефицита электроэнергии, что позволяет строить осторожные прогнозы о том, что в ближайшие дни отключений света не будет.

Как сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире единого марафона украинских новостей, специалисты компании не ожидают возникновения нехватки мощностей.

"Мы видим способность энергосистемы покрыть потребление существующим производством электроэнергии электростанциями", — сказал он.

Вместе с тем, Кудрицкий подчеркнул, что возвращение отключений света все еще возможно, в случае, если россияне опять устроят очередной массированный удар. Впрочем, он добавил, что подготовка к этому сценарию тоже идет.

Однако глава "Укрэнерго" отметил, что в Украине остаются города, где из-за повреждений сети восстановить полноценное энергоснабжение пока не представляется возможным. В первую очередь речь идет об Одессе, где ситуация должна улучшиться "в ближайшие недели".

Как сообщалось ранее, премьер Украины Денис Шмыгаль рассказал, что российский ракетный террор повредил почти 20 энергоблоков ТЭС.

Стоит отметить, что в ВСУ не исключают того, что россия устроит очередной массированный обстрел в годовщину начала полномасштабной войны, то есть 24 февраля.