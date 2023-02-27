Практически вся Одесса внезапно оказалась без света: что сейчас происходит в городе

Электричество исчезло после объявления воздушной тревоги в регионе

К утру понедельника, 27 февраля, почти во всех районах Одессы внезапно пропало электроснабжение. Как стало известно впоследствии, на одной из высоковольтных линий города произошло аварийное отключение. Сейчас в населенном пункте не курсируют трамваи и троллейбусы, в кранах нет воды, отсутствует также и теплоснабжение.

Такую информацию сообщили на официальной странице ДТЭК, не проинформировав о времени предполагаемого завершения ремонта.

"В Одесской области произошло аварийное отключение высоковольтной линии. Из-за этого временно без света остались почти все районы Одессы и Одесский район", — сообщили в компании.

Кроме того, в городе прекратили свое курсирование трамваи, а также троллейбусы. Об этом сообщили в пресс-центре коммунального предприятия "Одесгорэлектротранспорт":

Пока неизвестно, когда энергетики смогут возобновить полноценную работу сети и электроснабжение в городе будет восстановлено.

Ранее "Телеграф" сообщал, как глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий порадовал украинцев хорошими новостями о том, что в ближайшее время недостатка мощностей в энергосфере ожидать не стоит, поэтому аварийные отключения в регионах не будут применяться.