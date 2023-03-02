Отключения света могут вернуться в Украину без обстрелов: когда и почему

В результате российских обстрелов было повреждено более 50% энергетической инфраструктуры

В Украинских городах уже на протяжении долгого времени не отключают свет, как это было раньше в связи с дефицитом электроэнергии из-за российских ракетных атак. Однако такие отключения могут вернуться в будущем.

Об этом заявил глава наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков в комментарии изданию "Настоящее время".

По словам Плачкова, сейчас энергосистема Украины "в целом сбалансирована" из-за того, что потеплело, а энергетики способны производить столько света, сколько нужно потребителям. При этом он отметил, что не нужно забывать об экономии света и предостерег о возможном будущем дефиците и отключениях уже из-за жары.

"Когда летом потеплеет, будут включаться дополнительные приборы – кондиционеры, холодильники – это тоже может вызвать дефицит. Энергетикам уже нужно готовиться к ремонту оборудования и к следующему осенне-зимнему максимуму. Об экономии электроэнергии забывать не стоит, как и о 100% оплате услуг", – говорит Плачков.

По информации главы наблюдательного совета "Киевэнерго", энергосистема Украины пережила 16 массированных ракетных обстрелов. В результате этого было повреждено более 50% инфраструктуры и около 60% оборудования.

Напомним, ранее мы писали о том, что практически вся Одесса внезапно оказалась без света.

Также мы сообщали о том, что украинцев обрадовали новостями об электричестве.