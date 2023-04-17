Зернова угода знову під загрозою: що цього разу вигадала росія

Росіяни намагаються встановити контроль над кількістю завантаженого флоту та напрямками його роботи

Росія погодилася на продовження "Зернової угоди", однак країна-агресор продовжує ставити палиці в колеса, тож тепер ця ініціатива взагалі перебуває під загрозою.

Про це повідомили у Мінінфраструктури України.

Річ у тім, що станом на 17 квітня росія вже вдруге заблокувала інспекцію суден у територіальних водах Туреччини.

"З 10 квітня російська сторона в Спільному координаційному центрі (СКЦ) м. Стамбул в односторонньому порядку припинила реєстрацію суден, які подають українські порти, для формування інспекційного плану. Натомість росіяни формують їхній власний план інспекцій, вибираючи судна з черги на свій розсуд, що повністю суперечить умовам Ініціативи та неприйнятно для України. В результаті вже вдруге за 9 місяців роботи "Зернової ініціативи" не складено інспекційного плану і не проінспектовано жодного судна. Це ставить під загрозу функціонування "Зернової ініціативи" , — йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що ще з листопада 2022 року росіяни під різними приводами саботують і затягують час проведення інспекцій, що вже призвело до скорочення обсягів експорту української агропродукції на світові ринки на 15-18 мільйонів тонн. А вже з квітня 2023 року російські представники СКЦ намагаються втрутитися у діяльність українських портів та експортерів шляхом нав’язування власних критеріїв визначення конкретних судів, які беруть участь в Ініціативі. Наприклад, з 14 квітня росіяни без жодних пояснень відмовляють у реєстрації трьох суден (два з яких Китай), на які вже чекає вантаж у порту "Південний".

"Таким чином російська сторона намагається встановити контроль над кількістю завантаженого флоту та напрямками його роботи, що є порушенням міжнародних норм і положень "Зернової ініціативи". Це є черговою спробою диктувати всьому світу свою політику, ставити під загрозу продовольчу безпеку та використовувати їжу як зброю", — кажуть у відомстві.

У зв’язку з усім вищесказаним у Мінінфраструктури висловили сподівання, що партнери ООН та Туреччина зможуть забезпечити виконання всіма сторонами у СКЦ процедур, які працювали 9 місяців.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як росія змінила тактику із Зерновою угодою після попередньої ганьби.

Також ми повідомляли, що Україна не погоджується продовжувати "зернову угоду" на російських умовах.