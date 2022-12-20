Чи буде Україна із хлібом у 2023 році: аграрії дали тривожний прогноз

Наступного року Україна може втратити майже половину врожаю

2023 року українські аграрії можуть засіяти на 45% площ і зібрати зерна на 60% менше, ніж 2022-го. Причиною цього стане зниження посівних площ, падіння врожайності, зміна структури посівів, втрата ринків збуту та висока інфляція у країні.

Такий прогноз Українського клубу аграрного бізнесу на своїй сторінці у Facebook розмістив гендиректор компанії IMK, член президії УКАБ Алекс Ліссітса.

За його словами, з 28,4 млн га посівних площ, які були у 2021 році, на підконтрольній Україні території перебувають 24,6 млн, але 3,8 млн з них розташовані надто близько до лінії фронту, тому залишаться незасіяними. Таким чином, вирощувати зернові можна на 20,8 млн. га (близько 77%) від рівня 2021 року.

"Засіяно 3,8 млн га озимих зернових культур, що на 26% нижче порівняно з осіннім показником 2021 року на контрольованих територіях та на 43% нижче посівів на всій території України", — пише експерт.

В результаті вартість зернових на території України сьогодні суттєво різниться. Так, на Закарпатті ціна 1 тонни кукурудзи з ПДВ становить 6800 грн., а в Сумській області – 4900 грн. Однак навіть у західних областях ціна є збитковою.

У той же час, значно змінилася структура посівних площ. Так, 2023 року під олійні культури можуть відвести до 9,7 млн га, що на 32% більше, ніж 2022-го, а площа під зернові впаде на 22% (до 8,7 млн га). Така зміна очікується через зростання цін олійних культур у світі, які вдвічі вищі за зернові, а значить, їх вирощування стає вигіднішим.

Вплине на врожай та значне зниження внесення добрив, внаслідок чого врожайність впаде на 10-30% залежно від регіону та культури.

Загалом у 2023 році врожай зернових очікується на рівні 34 млн тонн, що на 60% менше 2021-го, і на 43% менше за поточний. Олійних культур очікується 19,3 млн тонн, що на 13% вище за врожай 2022 року. Щоправда, ця цифра не враховує тимчасово непідконтрольних Україні територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Урожай-2023, прогноз

На внутрішні потреби України потрібно не менше 15 млн. тонн зерна, тому на продаж українські аграрії зможуть запропонувати близько 35 млн. тонн зернових та олійних культур, тоді як з урожаю-2021 на експорт можна було відправити 85 млн. тонн продукції.

Таким чином, українцям обіцяють, що 2023-го їм не загрожує дефіцит зерна та хліба, але яка буде його ціна в нових умовах – невідомо. А тим часом хліб в Україні продовжує дорожчати.