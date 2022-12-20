Чи буде Україна із хлібом у 2023 році: аграрії дали тривожний прогноз
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Наступного року Україна може втратити майже половину врожаю
2023 року українські аграрії можуть засіяти на 45% площ і зібрати зерна на 60% менше, ніж 2022-го. Причиною цього стане зниження посівних площ, падіння врожайності, зміна структури посівів, втрата ринків збуту та висока інфляція у країні.
Такий прогноз Українського клубу аграрного бізнесу на своїй сторінці у Facebook розмістив гендиректор компанії IMK, член президії УКАБ Алекс Ліссітса.
За його словами, з 28,4 млн га посівних площ, які були у 2021 році, на підконтрольній Україні території перебувають 24,6 млн, але 3,8 млн з них розташовані надто близько до лінії фронту, тому залишаться незасіяними. Таким чином, вирощувати зернові можна на 20,8 млн. га (близько 77%) від рівня 2021 року.
"Засіяно 3,8 млн га озимих зернових культур, що на 26% нижче порівняно з осіннім показником 2021 року на контрольованих територіях та на 43% нижче посівів на всій території України", — пише експерт.
В результаті вартість зернових на території України сьогодні суттєво різниться. Так, на Закарпатті ціна 1 тонни кукурудзи з ПДВ становить 6800 грн., а в Сумській області – 4900 грн. Однак навіть у західних областях ціна є збитковою.
У той же час, значно змінилася структура посівних площ. Так, 2023 року під олійні культури можуть відвести до 9,7 млн га, що на 32% більше, ніж 2022-го, а площа під зернові впаде на 22% (до 8,7 млн га). Така зміна очікується через зростання цін олійних культур у світі, які вдвічі вищі за зернові, а значить, їх вирощування стає вигіднішим.
Вплине на врожай та значне зниження внесення добрив, внаслідок чого врожайність впаде на 10-30% залежно від регіону та культури.
Загалом у 2023 році врожай зернових очікується на рівні 34 млн тонн, що на 60% менше 2021-го, і на 43% менше за поточний. Олійних культур очікується 19,3 млн тонн, що на 13% вище за врожай 2022 року. Щоправда, ця цифра не враховує тимчасово непідконтрольних Україні територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.
На внутрішні потреби України потрібно не менше 15 млн. тонн зерна, тому на продаж українські аграрії зможуть запропонувати близько 35 млн. тонн зернових та олійних культур, тоді як з урожаю-2021 на експорт можна було відправити 85 млн. тонн продукції.
Таким чином, українцям обіцяють, що 2023-го їм не загрожує дефіцит зерна та хліба, але яка буде його ціна в нових умовах – невідомо. А тим часом хліб в Україні продовжує дорожчати.