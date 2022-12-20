Будет ли Украина с хлебом в 2023 году: аграрии дали тревожный прогноз

В будущем году Украина может потерять почти половину урожая

В 2023 году украинские аграрии могут засеять на 45% площадей и собрать зерна на 60% меньше, чем в 2022-м. Причиной тому станет снижение посевных площадей, падение урожайности, изменение структуры посевов, потеря рынков сбыта и высокая инфляция в стране.

Такой прогноз Украинского клуба аграрного бизнеса на своей странице в Facebook разместил гендиректор компании IMK, член президиума УКАБ Алекс Лисситса.

По его словам, из 28,4 млн га посевных площадей, которые были в 2021 году, на подконтрольной Украине территории находятся 24,6 млн, но 3,8 млн из них расположены слишком близко к линии фронта, поэтому останутся незасеянными. Таким образом, выращивать зерновые можно на 20,8 млн га (около 77%) от уровня 2021 года.

"Засеяно 3,8 млн га озимых зерновых культур, что на 26% ниже по сравнению с осенним показателем 2021 года на контролируемых территориях и на 43% ниже посевов на всей территории Украины", — пишет эксперт.

В результате стоимость зерновых на территории Украины сегодня существенно различается. Так, на Закарпатье цена 1 тонны кукурузы с НДС составляет 6800 грн, а в Сумской области – 4900 грн. Однако даже в западных областях цена убыточна.

В то же время значительно изменилась структура посевных площадей. Так, в 2023 году под масличные культуры могут отвести до 9,7 млн га, что на 32% больше, чем в 2022-м, а площадь под зерновые упадет на 22% (до 8,7 млн га). Такое изменение ожидается из-за роста цен масличных культур в мире, которые в два раза выше зерновых, а значит, их выращивание становится более выгодным.

Повлияет на урожай и значительное снижение внесения удобрений, из-за чего урожайность упадет на 10-30% в зависимости от региона и культуры.

В целом в 2023 году урожай зерновых ожидается на уровне 34 млн тонн, что на 60% меньше 2021-го, и на 43% меньше текущего. Масличных культур ожидается 19,3 млн тонн, что на 13% выше урожая 2022 года. Правда, эта цифра не учитывает временно неподконтрольные Украине территории Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Урожай-2023, прогноз

На внутренние нужды Украины требуются не менее 15 млн тонн зерна, поэтому на продажу украинские аграрии смогут предложить около 35 млн тонн зерновых и масличных культур, в то время как из урожая-2021 на экспорт можно было отправить 85 млн тонн продукции.

Таким образом, украинцам обещают, что в 2023-м им не грозит дефицит зерна и хлеба, но вот какова будет его цена в новых условиях – неизвестно. А тем временем хлеб в Украине продолжает дорожать.