У украинского зерна появились новые проблемы. Чем грозит волна запретов стран ЕС

К попыткам россии блокировать морской зерновой коридор добавились протесты европейских фермеров

В Евросоюзе уже несколько стран выступили против ввоза украинского зерна в виде импорта, а иногда даже в виде транзита.

До этого фермеры в Польше, Румынии и Болгарии несколько месяцев выходили на протесты. Их возмущало, что украинское зерно "осело" в ЕС вместо того, чтобы идти дальше, оставив местных фермеров без прибыли. Украинское зерно стоит дешевле европейского.

"Телеграф" разбирается, что происходит сейчас и как это скажется на украинском бизнесе.

Волна запретов

Польша. В субботу, 15 апреля, Украина получила "Пасхальный подарок" от председателя партии "Права и справедливости" Ярослава Качиньского. Он заявил, что правительство решило запретить ввоз зерна и других продуктов, в частности меда, из Украины в Польшу. Решение приняли, чтобы защитить местный сельскохозяйственный сектор после того, как поток предложения снизил цены в регионе.

Министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда пояснил, что запрет Польши будет касаться и транзита. Далее будут вестись переговоры по созданию системы, которая будет гарантировать, что товары будут проходить только через Польшу, а не попадать на местный рынок.

Венгрия приняла аналогичное решение в тот же день. Запрет относится к импорту зерновых и масличных культур, а также сельскохозяйственных продуктов для защиты интересов венгерских фермеров.

Запрет продлится до 30 июня 2023 года, чтобы за это время найти долгосрочное решение. Но Будапешт продлит запрет, если Евросоюз не сможет защитить венгерских фермеров, передает Reuters со ссылкой на госсекретаря Министерства сельского хозяйства Шандора Фаркаша.

В понедельник, 17 апреля, Словакия тоже приостановила импорт зерна из Украины, однако оставила транзит продуктов украинского производства.

В Словакии запретили импорт также кукурузы, гречихи, конопли, сахарной свеклы, меда, овощей и фруктов, меда, вина.

Болгария обдумывает возможность запрета импорта зерна. Министр сельского хозяйства Болгарии Явир Гечев заявил, что необходимо защитить и болгарские интересы. После того как ограничения уже ввели два других государства, существует риск накопления больших количеств в Болгарии.

Еврокомиссия отвергла односторонний запрет стран на ввоз украинского зерна, сообщает BBC. Комиссия заявила, что формировать торговую политику не в силах отдельных государств-членов.

(!) Но, что важно, Еврокомиссия не уточнила, какие именно меры она примет, чтобы эти запреты отменить.

Сейчас все надежды – на переговоры. Уже назначен ряд встреч для поиска решения вопроса зерна:

На этой неделе в Брюсселе обсудят решение Польши и Венгрии, передает Reuters. Ожидается, что Комиссия выступит с предложением по этому поводу.

по этому поводу. В понедельник должна была быть встреча министров из Польши и Украины.

Чем запрет грозит Украине?

Контракты, заключенные ранее, дадут возможность выполнить, то есть запрет введен не "на вчера", объяснила в комментарии "Телеграфу" аграрный журналист, эксперт аналитического кластера "Украинская фабрика мысли" Анна Ковальчук.

"Будут ли заключаться новые (контракты, — ред.) — пока под вопросом. Знакомые трейдеры говорят, что с 1 мая никаких договоров на поставку в сторону ЕС не принимают", — рассказывает Ковальчук.

Катастрофы не случилось, поскольку не перекрыт транзит в румынский порт Констанца. Пока не было заявлений, что Румыния рассматривает такую возможность, но в последнее время уже ни в чем нельзя быть уверенными. Вероятность, что Украине запретят транзит на месяц-полтора, пока разгрузятся локальные европейские рынки невысока, но и не равна нулю.

"Если это произойдет, то внутренние цены обвалятся, а мировые могут укрепиться. В выигрыше останутся компании, которые смогли накопить большие объемы украинского зерна за пределами Украины", — пояснила Ковальчук.

Как украинское зерно осело в ЕС

После вторжения россии украинские порты оказались заблокированными, а товары не могли доставляться по назначению морем (так доставляли 90% зерна).

В мае 2022 года Еврокомиссия открыла "путь солидарности" — наземные коридоры для вывоза сельскохозяйственных товаров. Альтернативные логистические маршруты пролегали по территориям западных государств-соседей Украины, которые являются членами ЕС, по ним экспортировали зерно, используя европейскую инфраструктуру. Зерно доставляли как грузовиками, так и по железной дороге.

Масла в огонь подлила отмена Евросоюзом 4 июня всех пошлин и сборов на украинские товары и сельхозпродукцию (чтобы помочь бизнесу). Это еще больше удешевило украинское зерно по сравнению с ценами внутри союза. Отменили и квоты на поставку зерна.

Кошмар для фермеров стран ЕС

В Польше, которая должна была быть зерновым хабом для перенаправления зерна, местные компании начали скупать дешевое украинское зерно вместо того, чтобы отправлять в Египет.

Это привело к существенному снижению цены на этот товар и вызвало гнев фермеров. По оценкам Европейской комиссии, фермеры из Польши, Румынии, Венгрии, Болгарии и Словакии потеряли 417 миллионов евро от наплыва украинского зерна.

Самая острая ситуация с протестами фермеров в Польше. Они блокировали дороги и забросали министра сельского хозяйства яйцами.

Фермеры в Болгарии блокировали пограничные переходы сельхозтехникой. Они говорят, что не могут зарабатывать на выращивании семян подсолнечника, потому что украинские продукты обвалили цены вдвое и вытеснили местных.

Румынские фермеры в свою очередь угрожают начать 7 июня масштабную акцию протеста, если власти не запретят транзит и импорт зерна из Украины. Акции сельхозпроизводителей прошли также в Чехии.

В прошлом месяце премьеры Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии обращались к президенту Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, пожаловались на увеличение поставок и попросили рассмотреть возможность снова ввести пошлины, если приток нельзя остановить другими средствами.

Сюрприз от рф в виде блокировки "зерновой сделки"

Морской коридор через Черное море, которым Украина экспортирует зерно в военное время, уже во второй раз начал блокироваться со стороны россии. 17 апреля россия в одностороннем порядке заблокировала инспекцию судов по территориальным водам Турции.

Мининфраструктуры Украины сообщило, что функционирование "Зерновой инициативы" под угрозой, потому что россияне формируют собственный план инспекций, выбирая суда из очереди по своему усмотрению, под разными предлогами саботируют и затягивают время проведения инспекций.

Глава Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков завтра поедет на переговоры в Турцию. Он обсудит работу "зернового соглашения", сообщает турецкое Минобороны. Кубраков проведет встречу с министром обороны Турции Хулуси Акаром в городе Кайсери.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как война повлияла на агросектор Украины.